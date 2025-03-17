В сети нашли намеки на дату релиза хоррора Silent Hill f

На днях Konami провела развернутую презентацию Silent Hill f, новой части культовой хоррор-серии. Помимо впечатляющего трейлера, разработчики раскрыли детали сеттинга, игровой процесс и даже опубликовали системные требования. Однако при этом официальная дата выхода игры так и не была названа, что выглядит необычно на фоне столь детальной демонстрации проекта.

Тем не менее, в сети уже появились предположения о возможном релизе Silent Hill f, основанные на недавнем присвоении игре возрастного рейтинга в разных странах. Важный намек на сроки релиза был получен от рейтингово агентства в США.

Пользователи и аналитики обратили внимание, что Silent Hill 2 Remake получил возрастной рейтинг ESRB в апреле 2023 года, а его релиз состоялся в конце сентября. Silent Hill f был оценен примерно на два месяца раньше, что позволяет предположить, что игра выйдет уже в третьем квартале 2025 года – вероятно, в июле или августе.

Дополнительным аргументом в пользу скорого выхода служит тот факт, что Konami уже начала активную маркетинговую кампанию. Обычно студии не раскрывают столь обширные подробности, если до релиза остается еще несколько лет, что может указывать на относительно близкий запуск проекта.

Тем не менее, возможность переноса все еще остается. Konami может скорректировать сроки, если разработка потребует дополнительных доработок, особенно учитывая, что современные игры склонны к серьезным техническим проблемам. Остается ждать официального анонса, но если слухи подтвердятся, фанаты Silent Hill смогут окунуться в новый кошмар уже в этом году