В сети стали появляться спойлеры Silent Hill f, потому как некоторые игроки уже получили диски

Официальный релиз Silent Hill f состоится всего через несколько дней, но некоторые счастливчики уже успели заполучить физические копии игры.
Пользователь Resetera под ником Rod опубликовал соответствующее предупреждение для геймеров. Игрокам, желающим избежать спойлеров, следует внимательно следить за форумами и YouTube до официального релиза игры 25 сентября.
Действие Silent Hill f разворачивается в Японии 1960-х годов, что несколько отличается от американских реалий оригинальных игр. Игрокам предстоит следить за историей главной героини Silent Hill f, подростка Симидзу Хинако, живущей в вымышленном городе Эбисугаока, которая видит, как её город погружается в густой туман. Головоломки и ужасные монстры подстерегают Хинако на каждом шагу, пока она пытается разобраться в таинственном тумане и его психологическом воздействии.
Вот главный спойлер этой игры и все что надо знать о ней! Держитесь от неё как можно дальше!
80%, а то и больше, не читают записки в игре, так что вообще по…
Так все верно. Игра про весёлую нарезку японки.
А причем здесь записки? Там весь сюжет будет вертеться вокруг угнетения японских женщин! Катсцены, диалоги, персонажи и в том числе и записки. Или ты предлагаешь не читать записки, не смотреть катсцены, не слушать диалоги и не смотреть на персонажей? Тогда возникает вопрос: А зачем вообще покупать и играть в это дерьмо?
Значит это плохой Silent Hill, если после прохождения можно сразу понять о чем сюжет.
Готовьте вин 11, для игры на ПК нужна только она!
Из-за этого тупого мува еще минус продажи, а так фикс не заставит себя ждать(уже много таких ТИПА НУЖНА 11 винда) , та даже когда было что ТИПА нужна 10 винда , все равно находили способ врубить даже на 7й. Сейчас 10тки хватает с головой для всех задач. А так тот-же Ун5 и требовать для него чисто 11 винду это тупизм, просто очередное доказательство пох..истического отношения и оптимизации , ибо даже сами АВТОРЫ сказали что при включении всех костылей(DLSS+FG и тд) вы в лучшем случаи получите 30 кадров, 60 в режиме ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ну-ну купи ПК за 2+К$ что-бы наблюдать шакал картинку в 2к+разрешении. А так очередная херь.
Так-же в том-же MS требования такие
Т.ч. привязка к 11 винде это пиз..дешь, ибо сейчас тот случай когда АЛЯ НА ЗАБОРЕ НАПИСАНО, да и верить (ДО РЕЛИЗ) стим требованиям в 25м тот еще цирк, я 10ток раз натыкался , когда ААА тайтлам писали в требованиях места 20 МБ!!!!! это вызывало смех и прочие приколы. Короче- пока не вышло, нет смысла колотиться. А так они прекрасно знают, что большая часть людей сидит на 10й винде и ради ЭТОЙ хери, никто не побежит её (11ю) устанавливать.
Посмотрим во вторник утром)
10 и 11 не отличаются ничем в плане DirectX. На 11 только другой интерфейс, обязательная fTPM и Secure Boot. Ну и ходят слухи, что 11 лучше работает с многопотоком. А так что 10, что 11 одно и то же. Я когда SSD менял поставил 11, чтобы потом не париться. Отличная система. Чистая винда на SSD работает прекрасно.
Скорей всего, чтобы хоть что-нибудь там понять, надо вдумчиво полностью пройти игру (если это действительно наследник SH) и должна быть как минимум одна "истинная/секретная" концовка на NG+. Так что эти спойлеры будут просто геймплеем от "обзорщиков".
// Константин Игоревич