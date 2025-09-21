В сети стали появляться спойлеры Silent Hill f, потому как некоторые игроки уже получили диски

Официальный релиз Silent Hill f состоится всего через несколько дней, но некоторые счастливчики уже успели заполучить физические копии игры.

Пользователь Resetera под ником Rod опубликовал соответствующее предупреждение для геймеров. Игрокам, желающим избежать спойлеров, следует внимательно следить за форумами и YouTube до официального релиза игры 25 сентября.

Действие Silent Hill f разворачивается в Японии 1960-х годов, что несколько отличается от американских реалий оригинальных игр. Игрокам предстоит следить за историей главной героини Silent Hill f, подростка Симидзу Хинако, живущей в вымышленном городе Эбисугаока, которая видит, как её город погружается в густой туман. Головоломки и ужасные монстры подстерегают Хинако на каждом шагу, пока она пытается разобраться в таинственном тумане и его психологическом воздействии.