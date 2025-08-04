В Silent Hill f будет 5 концовок и режим "Новая игра +" с новыми боссами и сюжетными поворотами

По словам создателей, Silent Hill f продолжит традицию серии с несколькими концовками, каждая из которых имеет свою собственную интерпретацию. И одна из этих концовок, как и во многих других играх серии Silent Hill, будет включать отсылки к НЛО и инопланетянам. Пока не подтверждено, будет ли в игре всевидящая и всеконтролирующая сиба-ину, хотя это, безусловно, будет уместно в контексте Японии.

Разработчики из Konami и NeoBards Entertainment заявили на недавней пресс-конференции в Токио, что игроки увидят одну конкретную концовку при первом прохождении. Автор Silent Hill f Ryukishi07 отметил, что создатели игры хотели, чтобы игроки пережили тщательно продуманную историю, а затем по-новому взглянули на неё в последующих прохождениях. Концовка, которую получат игроки при последующих прохождениях, будет зависеть от их действий и решений. Ryukishi07 заявил, что «не будет однозначного определения хороших и плохих концовок».

Но среди этих концовок будет и забавная «концовка НЛО». Интересно, что истории о космических пришельцах и межгалактических войнах уже вплетены в повествование Silent Hill f: главная героиня Хинако Симидзу в самом начале игры рассказывает, что в детстве играла в научно-фантастическую историю со своим одноклассником Шу. По мере заполнения игрового дневника Хинако, история их игр о сражениях с инопланетянами постепенно становится яснее.

Чтобы игроки Silent Hill f не раз возвращались к сюжету игры, Konami и NeoBards добавили в игру режим Новая игра+. По словам разработчиков, в этом режиме будут расширенные исследования, битвы с разными боссами и новые сюжетные повороты, раскрывающиеся через новые видеоролики.

Silent Hill f выйдет 25 сентября на PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X.