В Silent Hill f нашли пасхалку, отсылающую к первой части серии

В новой части классического хоррора разработчики спрятали отсылку к оригинальному Silent Hill 1999 года, но заметить её смогут лишь самые внимательные игроки.

В Silent Hill f обнаружили тонкую пасхалку, отсылающую к первой части легендарной серии, которая ускользнёт от взгляда большинства геймеров. Хотя действие новой игры перенесено в Японию 1960-х годов, далеко от городка Сайлент Хилл, знакомого по оригиналам, создатели не забыли о своих корнях и оставили поклон классике.

Как заметила Frankielollia (TikTok), во время сцены, происходящей в школе, на доске можно увидеть ноты, записанные на листке бумаги. Для большинства это ничего не значащий реквизит, но музыканты поймут, что это точно та же самая тема, которая открывала первое Silent Hill 1999 года.

Эта отсылка восхитила фанатов не только своей изобретательностью, но и тонкостью. Лишь немногие игроки умеют читать ноты, а ещё меньше — узнают знакомый мотив «с первого взгляда», что делает эту пасхалку одной из самых неочевидных во всей серии.

Открытие наводит на мысль, что в Silent Hill f может быть больше подобных находок для внимательных игроков — мелких деталей, которые связывают новую главу с мрачным наследием культовой франшизы от Konami.