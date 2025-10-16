В Silent Hill f нашли странную куклу, спрятанную за кадром в одной из кат-сцен

Поклонники хорроров не перестают искать хорошо скрытые тайны в недавно вышедшей Silent Hill f. Так блогеру под ником Shesez на днях удалось обнаружить крайне необычную деталь — миниатюрную куклу, спрятанную за пределами камеры во время одной из ранних сцен. Этот забавный «персонаж» оказался частью технического приёма, который разработчики использовали для создания ужасающего момента.

Во время первого визита Хинако в Тёмное святилище, в эпизоде, где героиня теряет сознание после нападения неизвестного силуэта, за кадром оказывается не человек и не монстр, а крошечная манекеноподобная фигурка. Именно она отбрасывает жуткую тень, которая в игре выглядит как настоящий враг. По словам Shesez, использованный модельный объект больше похож на Пряничного человечка из “Шрека”, чем на персонажа хоррора, что делает находку забавно учитывая атмосферу игры.

Такое решение выглядит странным даже для ветеранов индустрии: современные разработчики обычно применяют «заглушки» с реальными моделями персонажей, чтобы сохранить достоверность теней и движений. Однако команда Silent Hill f использовала упрощённый объект без текстур и анимации. При этом в других сценах, например с тенью сестры Хинако — Дзюнко, студия применяет уже полноценную модель, что подчеркивает контраст между этими моментами.

Помимо этого, Shesez отметил и другие любопытные детали. Например, внутренняя часть бутылок с напитком рамунэ, которые восстанавливают рассудок героини, оказалась полностью проработана — даже с шариком, удерживающим газ, хотя игрок никогда не видит содержимое изнутри. Такой уровень внимания к мелочам говорит о том, насколько скрупулёзно разработчики подошли к созданию мира.

Silent Hill f доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.