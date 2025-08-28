В Silent Hill f сюжет будет базироваться на истории об угнетении женщин

Мотои Окамото, исполнительный продюсер новой части франшизы, в интервью с журналистами раскрыл подробности о сюжете и главной героине игры.
« Главная героиня пережила много травмирующих событий которые давят на ее психику. Это источник многих её внутренних конфликтов. В центре нашего внимания в этой истории о том как Хинако набирается смелости, чтобы противостоять репрессиям. Сразу становится ясно, что она не хочет соответствовать тому, что общество считает её ролью покорной жены или дочери. В отличие от своей старшей сестры она не заинтересована в замужестве и не испытывает любви к своему жестокому отцу, который либо игнорирует её, либо кричит на неё в зависимости от настроения. Мы выбрали 1960-е годы, потому что эта эпоха символизирует подавление женщин в японском обществе. »
Хинако Симидзу ученица старшей школы в деревне Эбисугаока, в прошлом процветающего шахтерского поселка который пришел в упадок и начал увядать. Это место раздирают не только экономические проблемы, но и внутренние, напряжение в обществе растет и приверженность традиционализму толкает местное население на более радикальные способы разрешения своих проблем. Основой сюжета являются не столько мистические события, сколько социальные проблемы в обществе в целом, приближенные к повседневным ситуациям в реальной жизни с которыми сталкиваются многие подростки и их семьи. Эта история расскажет о периоде взросления и непонимания окружающих, а так же буллинга в школе.
Вкратце мнение о сюжете от эксперта :
А мужчин конечно не угнетали и не продолжают угнетать(особенно белых гетеросексуальных в наше время).
В 60-х годах в Японии?
5 лет к пенсии вот накинули, что если не угнетение? Даешь равенство!
ахаххаха!!!... всё
И интерес к игре резко пропал.
Можно нам вернут привычные истории о кошмарах простых людей и драме одного человека? Ради чего страдал Джеймс? Ради чего Гарри пережил весь ужас в первой части?
А тут что?
Такое ощущение, судя по тексту, что это типичная история о не таких как все, которых не устраивают местные порядки. Мне это напомнило игру Blacksad: Under the Skin по известному комиксу. Там пытались раскрыть сеттинг Америки 50-х через героев, но получалось плохо: проблемы белых и цветных, Америка уже не та, ненависть к коммунистам и прочее, хотя игра про детектива, а не про эпоху. В таких играх как Сайлент Хилл важна история ГЕРОЯ и атмосфера с туманом, а не история общества и сеттинг.
Тут просто подросток у которой проблемы в школе и семье. Плюс тут ещё деревня с проблемами.
Блин,ну тогда не ждём получается😕
Уууууу до свидание
ахахах, ну не, такое нам не надо, отписываюсь
Яяяясно. Видно придётся пропустить как и шорт месседж , я в целевую аудиторию не попадаю
как же свежо и оригинально!