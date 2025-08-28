В Silent Hill f сюжет будет базироваться на истории об угнетении женщин

Мотои Окамото, исполнительный продюсер новой части франшизы, в интервью с журналистами раскрыл подробности о сюжете и главной героине игры.

« Главная героиня пережила много травмирующих событий которые давят на ее психику. Это источник многих её внутренних конфликтов. В центре нашего внимания в этой истории о том как Хинако набирается смелости, чтобы противостоять репрессиям. Сразу становится ясно, что она не хочет соответствовать тому, что общество считает её ролью покорной жены или дочери. В отличие от своей старшей сестры она не заинтересована в замужестве и не испытывает любви к своему жестокому отцу, который либо игнорирует её, либо кричит на неё в зависимости от настроения. Мы выбрали 1960-е годы, потому что эта эпоха символизирует подавление женщин в японском обществе. »

Хинако Симидзу ученица старшей школы в деревне Эбисугаока, в прошлом процветающего шахтерского поселка который пришел в упадок и начал увядать. Это место раздирают не только экономические проблемы, но и внутренние, напряжение в обществе растет и приверженность традиционализму толкает местное население на более радикальные способы разрешения своих проблем. Основой сюжета являются не столько мистические события, сколько социальные проблемы в обществе в целом, приближенные к повседневным ситуациям в реальной жизни с которыми сталкиваются многие подростки и их семьи. Эта история расскажет о периоде взросления и непонимания окружающих, а так же буллинга в школе.