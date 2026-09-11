В Японии впервые вручили премию за лучшие хоррор-игры - главный приз завоевала Silent Hill f

11 сентября 2026 года в Tokyo Dome City стартовало трехдневное мероприятие "Токийская хоррор-зона!! 2026", посвященное всем граням жанра ужасов. В первый же день состоялась церемония награждения премии "Японская премия хоррор-игр 2026", где были объявлены лучшие хоррор-игры года.

Премия была учреждена как главное событие фестиваля с целью объединить фанатов и экспертов, а также стать связующим звеном между классикой и новинками хоррор-индустрии. Лучшей хоррор-игрой года признали Silent Hill f. Полный список наград выглядит следующим образом:

Лучшая игра в жанре сюжета и режиссуры - Reanimal;

- Reanimal; Лучшая игра в жанре графики и визуального стиля - Fatal Frame: Crimson Butterfly Remake;

- Fatal Frame: Crimson Butterfly Remake; Лучший монстр - "Гость" из No, I'm Not a Human;

- "Гость" из No, I'm Not a Human; Лучшая игра в жанре психологического хоррора - Silent Hill f;

- Silent Hill f; Лучшая игра в жанре выживания - Resident Evil Requiem;

- Resident Evil Requiem; Лучшая игра в жанре мультиплеера - Mimesis;

- Mimesis; Лучшая игра в жанре мифов и космического ужаса — Go Home, Annie: SCP Game;

— Go Home, Annie: SCP Game; Лучшая игра в жанре грани реального и нереального - Paranormasight: File38 Ise Ningyo Monogatari;

- Paranormasight: File38 Ise Ningyo Monogatari; Лучшая игра в жанре хоррора (гран-при) - Silent Hill f.

В премии участвовали игры с элементами ужасов, вышедшие с марта 2025 по март 2026 года. Организаторы говорят, что хоррор-игры перестают быть нишевым жанром: голосов пришло намного больше, чем ожидали. Во многом это заслуга стримеров - даже те, кто боится играть сам, с удовольствием смотрят прохождения.