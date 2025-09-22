Владельцы Deluxe Edition уже могут предзагрузить Silent Hill f

Konami официально открыла предварительную загрузку Silent Hill f для тех, кто приобрел Deluxe Edition. Теперь владельцы цифровой версии могут подготовиться к запуску заранее, не дожидаясь официального релиза. По данным игроков на Reddit, загрузка уже доступна в Steam, что совпадает с отчетом PlayStation Game Size.

Пользователи стандартного издания смогут начать загрузку только 23 сентября. На PS5 игра потребует около 36,6 ГБ свободного места. Журнал Famitsu отметил высокий уровень проекта и сообщил, что полное прохождение займет 12–13 часов.

Silent Hill f выйдет 23 сентября для владельцев Deluxe Edition и 25 сентября — для обладателей Standard Edition на PC, PS5 и Xbox Series X/S. ESRB уже предупредила игроков о жестоком и тревожном контенте, так что проект обещает быть мрачным даже по меркам серии.