Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.9 238 оценок

Владельцы Deluxe Edition уже могут предзагрузить Silent Hill f

butcher69 butcher69

Konami официально открыла предварительную загрузку Silent Hill f для тех, кто приобрел Deluxe Edition. Теперь владельцы цифровой версии могут подготовиться к запуску заранее, не дожидаясь официального релиза. По данным игроков на Reddit, загрузка уже доступна в Steam, что совпадает с отчетом PlayStation Game Size.

Пользователи стандартного издания смогут начать загрузку только 23 сентября. На PS5 игра потребует около 36,6 ГБ свободного места. Журнал Famitsu отметил высокий уровень проекта и сообщил, что полное прохождение займет 12–13 часов.

Silent Hill f выйдет 23 сентября для владельцев Deluxe Edition и 25 сентября — для обладателей Standard Edition на PC, PS5 и Xbox Series X/S. ESRB уже предупредила игроков о жестоком и тревожном контенте, так что проект обещает быть мрачным даже по меркам серии.

Brainstoun

Ну значит 23 числа поиграем, скачав с зелёного магазина =)

17
MNM 777
9
Олег Закиров

факт

3
ZAUSA
1
трах_микроволновки

японщина....мимо

10
Brainstoun

Так иди в свой КС играй, пив, пав, чё ты тут выcрaл...

9
Ely Maze

ну так SH изначально был с примесью японской культуры даже не смотря на то что действие не происходило в японии

6
трах_микроволновки Brainstoun

дуинг лайт лучше поиграю

1
Brainstoun

Стримеры уже рубятся давно вон на твиче.

6
Сонный Джо

Поставил на закачку.

4
Neko-Aheron

мы еще вчера это могли сделать

4
Rio17

Скоро заценим 👍

2
Дрессировка гусей

Ещё вчера утром это можно было сделать

1
Serg Zudoff

Так а на виндовс 10 запускается?или качать на флешку 11.

1
Петюша Петюшенька

Да запускается всё

2