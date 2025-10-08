Xbox рекламирует Silent Hill F, напоминая людям, что они владеют не игрой, а всего лишь лицензией

В последнее время Microsoft попала под шквал критики из‑за очевидно антипотребительских шагов. Американский гигант повысил цену Xbox Game Pass на 50% и уже дважды в течение года поднял стоимость обеих консолей серии Xbox Series.
Компания активно движется в сторону экосистемы без привязанности к железу, продвигая идею «играй где угодно». Но часть фанатов видит в рекламных приёмах Xbox злоупотребление — особенно это касается продвижения игры Silent Hill F.
Один пользователь Reddit обратил внимание: реклама Silent Hill F прямо указывает, что покупатель получает лицензию на игру, а не «полный» продукт в смысле владения. Формально это правда для большинства цифровых релизов, но такое откровенное оформление промо для AAA‑проекта на собственной платформе выглядит необычно — и многих это возмутило.
Реакция сообщества - некоторые комментаторы напомнили, что цифровые лицензии — обычная практика, и в этом нет сюрприза.
Другие отметили, что если бы покупатели с самого начала понимали последствия цифровизации, переход от физических носителей пошёл бы не так охотно.
Много людей выразили разочарование состоянием индустрии и тем, что возможность «полного» владения играми постепенно уходит.
В общем часть аудитории считает маркетинг Xbox честным, но у многих он вызывает вопросы о будущей доступности и правах потребителей — особенно на фоне слухов о переходе компании к фокусировке на софте, а не на оборудовании.
По слухам, Xbox собирается запустить бесплатный облачный гейминг с рекламой для заработка, но этот шаг не вызвал энтузиазма у игроков. Кроме того, учитывая ожидаемые новые увольнения в американском игровом гиганте, похоже, что PR-отношение к Xbox в ближайшее время не улучшится.
Там ты тоже игрой не владеешь, ты не можешь ее продать например. Владеет игрой в полной мере только издатель игры
Берите игры в зеленом магазине что бы ими владеть.
Беру в зелёном магазине, если
Есть
и с вурсней
"Ваши игры вам не принадлежат" (с) Убисофт
Молитесь дальше габену, ибо с него все это пошло, по большому счету.
Так какая разница вообще? Ты игру купил, играть можешь, все как и раньше было. А то как это называют не пофиг ли?
До поры, если посмотреть что творит эпл и гугл уже то эта может легко и с другими клиентами случиться особенно с играми которые уже никому не принадлежат и давно сняты с продаж, если посмотреть сколько стоит облака для хранения данных, отсюда никто вечно не будет эти игры обслуживать.
а сможешь ли ты играть без штима и без инета??
Пираты об этом знали всегда, а вот соевые любители лицензий живут в своём минимирке
Какая жалость, что создатели мемасиков такие же даунята, как и те, кто их копирует. Владение цифрой - это владение исходником этой цифры, которую ты можешь изменить/удалить/сделать с нее копию/продать и т.д. С цифрой Всегда владели Только копией, а не источником этих цифровых данных. Но даунята не понимают разницы, что ДВД с игрой - это не их собственность (точнее двд - собственность, но это Носитель цифрового контента - а вот собственниками самого контента никогда не были).
я игрой владею добрые люди помогли
Индус диверсию проводит.
Зря качал даже с зелёного магазина, время потраченное впустую
Скоро она будет выполнять свой истинный функционал, то, для чего она создавалась - табурет.
Для полудурков с пгшки напомню, что игра - это цифровой контент. Собственником которого является тот, кто его создал (сам разраб или издатель, смотря кому авторское принадлежит по договоренности). И игрок априори собственником быть не может, т.к владеет Копией этого продукта. И раньше так же не был. Но дауничи приравняли ДВД диск (на который записана по-прежнему Копия игры) с тем, что они были собственниками игры. Не были. Вы владели лишь его копией. Разница Только в средах, внутри которых эта лицензия работает(стим, эпик и т.д) - до их появления вы могли протирать свою "собственность" (двд с лицензионной копией) хоть пока не сломают, т.к софт для запуска игры сторонний не был нужен. Умиляют знатоки, которые думают, что раньше чем-то владели. А привести пример, когда же у игрока угнали его лицензионные игры из стима (а ведь именно этого мифического угона и боятся) - не могут. Единичные случаи из миллионов (и все от убейсофт) лишь подчеркивают правило и касаются игр сервисов.