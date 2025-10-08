Xbox рекламирует Silent Hill F, напоминая людям, что они владеют не игрой, а всего лишь лицензией

В последнее время Microsoft попала под шквал критики из‑за очевидно антипотребительских шагов. Американский гигант повысил цену Xbox Game Pass на 50% и уже дважды в течение года поднял стоимость обеих консолей серии Xbox Series.

Компания активно движется в сторону экосистемы без привязанности к железу, продвигая идею «играй где угодно». Но часть фанатов видит в рекламных приёмах Xbox злоупотребление — особенно это касается продвижения игры Silent Hill F.

Один пользователь Reddit обратил внимание: реклама Silent Hill F прямо указывает, что покупатель получает лицензию на игру, а не «полный» продукт в смысле владения. Формально это правда для большинства цифровых релизов, но такое откровенное оформление промо для AAA‑проекта на собственной платформе выглядит необычно — и многих это возмутило.

Реакция сообщества - некоторые комментаторы напомнили, что цифровые лицензии — обычная практика, и в этом нет сюрприза.

Другие отметили, что если бы покупатели с самого начала понимали последствия цифровизации, переход от физических носителей пошёл бы не так охотно.

Много людей выразили разочарование состоянием индустрии и тем, что возможность «полного» владения играми постепенно уходит.

В общем часть аудитории считает маркетинг Xbox честным, но у многих он вызывает вопросы о будущей доступности и правах потребителей — особенно на фоне слухов о переходе компании к фокусировке на софте, а не на оборудовании.

По слухам, Xbox собирается запустить бесплатный облачный гейминг с рекламой для заработка, но этот шаг не вызвал энтузиазма у игроков. Кроме того, учитывая ожидаемые новые увольнения в американском игровом гиганте, похоже, что PR-отношение к Xbox в ближайшее время не улучшится.