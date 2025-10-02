Японский хоррор Silent Hill f получил патч, который уберет "ошибочный" бонусный контент

Konami выпустила первый патч для Silent Hill f после успешного запуска игры в прошлый четверг. Свежее обновление под номером 1.02 для Steam-версии уже доступно для скачивания и призвано исправить ошибку из-за которой были неправильно выданы бонусы игрокам.
Главное изменение касается некорректного доступа к бонусам из изданий, которыми игрок не владел. Патч закрывает эту «дыру»:
- бонусные костюмы (например, из Deluxe или за предзаказ) исчезнут из списка; если такой костюм был сохранён на персонаже, при загрузке сейва он автоматически сменится на стандартную форму;
- амулеты-бонусы будут удалены из перечня, а при загрузке — автоматически снимутся;
- пункт «Получить бонусы» у святилища убран, однако уже полученные наборы предметов останутся в инвентаре.
Если ранее использовался контент без права собственности, при первом запуске после обновления появится сообщение с просьбой «перекачать» соответствующий элемент.
Обновление распространяется на ПК (Steam). О патче для других платформ издатель пока не сообщал. Тем не менее разработчики заверили, что уже идет работа над другими обновлениями, которые улучшат общую стабильность игры и оптимизацию на ПК.
уберите название сайлент хилл аж бесит бомбит иначе я ножками топать буду. Назовите просто Japan girl in smoke
Я не понимаю к чему вообще там был этот ужас в виде розового костюма. Лучше бы тогда костюм человека-паука добавили
человек паук сильный персонаж! а она хрупкая девочка добыча для этого ужасного места- поэтому заяц
Я тут пару стримов посмотрел, бл@ть какая же стремная главная героиня, лицо не понятно то ли ей пятнадцать то ли под тридцатник, ноги худые-кривые, ходит как мужик, да и сама игра такое Г..., это точно не сайлен Хилл.
Отобрать контент было важней чем оптимизация.