Японский хоррор Silent Hill f получил патч, который уберет "ошибочный" бонусный контент

Konami выпустила первый патч для Silent Hill f после успешного запуска игры в прошлый четверг. Свежее обновление под номером 1.02 для Steam-версии уже доступно для скачивания и призвано исправить ошибку из-за которой были неправильно выданы бонусы игрокам.

Главное изменение касается некорректного доступа к бонусам из изданий, которыми игрок не владел. Патч закрывает эту «дыру»:

бонусные костюмы (например, из Deluxe или за предзаказ) исчезнут из списка; если такой костюм был сохранён на персонаже, при загрузке сейва он автоматически сменится на стандартную форму;

амулеты-бонусы будут удалены из перечня, а при загрузке — автоматически снимутся;

пункт «Получить бонусы» у святилища убран, однако уже полученные наборы предметов останутся в инвентаре.

Если ранее использовался контент без права собственности, при первом запуске после обновления появится сообщение с просьбой «перекачать» соответствующий элемент.

Обновление распространяется на ПК (Steam). О патче для других платформ издатель пока не сообщал. Тем не менее разработчики заверили, что уже идет работа над другими обновлениями, которые улучшат общую стабильность игры и оптимизацию на ПК.