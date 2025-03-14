Зловещий японский городок и ужасающие монстры: первые кадры, а также подробности хоррора Silent Hill f

В прошлом году Konami успешно возродила легендарную франшизу Silent Hill, выпустив ремейк второй части. Однако издатель не намерен заставлять фанатов долго ждать продолжения — уже скоро серия получит полноценную новую главу, которая впервые перенесет игроков в японский город, окутанный туманом.

Во время специальной презентации разработчики показали жуткий геймплейный трейлер Silent Hill f, который демонстрирует новый визуальный стиль, впервые опробованный в ремейке Silent Hill 2. Кроме того, были опубликованы игровые скриншоты, подчеркивающие гнетущую атмосферу и эстетику ужаса.

Действие Silent Hill f развернется в 1960-х годах в вымышленном японском городке Эбисугаока. Главная героиня, Хинако Симидзу, оказывается затерянной в плотном тумане, сражаясь с ужасающими монстрами и разгадывая зловещие загадки. Судя по представленным кадрам, игра предложит глубокий психологический хоррор, сочетающий драму, страх и неизбежность выбора.

За сценарий отвечает Рюкиси07 (Ryukishi07), известный своими японскими визуальными новеллами о мистике, психологическом ужасе и детективах: "Когда плачут цикады", LOOPERS и многое другое. Музыкальное сопровождение создаст легендарный композитор серии Silent Hill Акира Ямаока, что обещает атмосферные и тревожные мелодии, идеально дополняющие мрачный мир.

Silent Hill f разрабатывает гонконгская студия NeoBards Entertainment, которая ранее участвовала в создании ремейков Resident Evil 2 и 3, а также в работе над Devil May Cry HD Collection. В техническом плане игра предложит:

Современную графику с высокой детализацией окружения

Новые анимации и спецэффекты, усиливающие эффект ужаса

Интерактивное окружение, влияющее на восприятие происходящего

Полная презентация игры:

Точная дата релиза Silent Hill f пока неизвестна, но Konami уже опубликовала системные требования, что может намекать на относительно скорый выход.

Минимальные требования:

Windows 11 x64

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

16 ГБ ОЗУ

GeForce GTX 1070 Ti / Radeon RX 5700

50 ГБ на SSD

Рекомендуемые:

Windows 11 x64

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

16 ГБ ОЗУ

GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6800XT

50 ГБ на SSD

Silent Hill f выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store, Windows Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Для игры заявлена локализация на русский язык, которая будет включать перевод субтитров.