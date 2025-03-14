Зловещий японский городок и ужасающие монстры: первые кадры, а также подробности хоррора Silent Hill f

В прошлом году Konami успешно возродила легендарную франшизу Silent Hill, выпустив ремейк второй части. Однако издатель не намерен заставлять фанатов долго ждать продолжения — уже скоро серия получит полноценную новую главу, которая впервые перенесет игроков в японский город, окутанный туманом.
Во время специальной презентации разработчики показали жуткий геймплейный трейлер Silent Hill f, который демонстрирует новый визуальный стиль, впервые опробованный в ремейке Silent Hill 2. Кроме того, были опубликованы игровые скриншоты, подчеркивающие гнетущую атмосферу и эстетику ужаса.
Действие Silent Hill f развернется в 1960-х годах в вымышленном японском городке Эбисугаока. Главная героиня, Хинако Симидзу, оказывается затерянной в плотном тумане, сражаясь с ужасающими монстрами и разгадывая зловещие загадки. Судя по представленным кадрам, игра предложит глубокий психологический хоррор, сочетающий драму, страх и неизбежность выбора.
За сценарий отвечает Рюкиси07 (Ryukishi07), известный своими японскими визуальными новеллами о мистике, психологическом ужасе и детективах: "Когда плачут цикады", LOOPERS и многое другое. Музыкальное сопровождение создаст легендарный композитор серии Silent Hill Акира Ямаока, что обещает атмосферные и тревожные мелодии, идеально дополняющие мрачный мир.
Silent Hill f разрабатывает гонконгская студия NeoBards Entertainment, которая ранее участвовала в создании ремейков Resident Evil 2 и 3, а также в работе над Devil May Cry HD Collection. В техническом плане игра предложит:
- Современную графику с высокой детализацией окружения
- Новые анимации и спецэффекты, усиливающие эффект ужаса
- Интерактивное окружение, влияющее на восприятие происходящего
Полная презентация игры:
Точная дата релиза Silent Hill f пока неизвестна, но Konami уже опубликовала системные требования, что может намекать на относительно скорый выход.
Минимальные требования:
- Windows 11 x64
- Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- 16 ГБ ОЗУ
- GeForce GTX 1070 Ti / Radeon RX 5700
- 50 ГБ на SSD
Рекомендуемые:
- Windows 11 x64
- Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
- 16 ГБ ОЗУ
- GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6800XT
- 50 ГБ на SSD
Silent Hill f выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store, Windows Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Для игры заявлена локализация на русский язык, которая будет включать перевод субтитров.
windows 11? что?
win10 конец поддержки уже этой осенью
Тоже чет не поняла прикола. Ну удачи им с продажами. Хотя думаю к выходу и 10-ку добавят.
Правда что-ли? А как быть с этим?
до конца своих дней хочешь сидеть на этом гoвне мамонта?
графика мое почтение
Я обожаю японскую культуру, туман и ночь, жанр survival-horror и милых японочек.. так что для меня это мастхэв.
Siren какая-то
Создатель оригинальной Silent Hill хотел сделать японский хоррор про Японию, но получил отказ. Делайте про Америку. Он доделал, но потом ушёл делать, что хотел, в другую компанию. И сделал серию Forbidden Siren. // Артём Скворцов
наглядный пример про ложку дегтя- весьма демократические системки как для 2025-го года, но зачем винда 11 онли?
Смотрится очень даже хорошо но вот причём здесь Сайлент Хилл не понятно.
сайлент хилл в другом городке и вообще в другой стране)) при чём тут сайлент хилл?))) // Кирилл Гордый
Это Японская Япония,4 японца промычали же // Александр Реснянский
И при чём тут сайлент хилл?)) могли просто назвать "f" и всё) // Кирилл Гордый
Тогда ты не купил бы это // Александр Реснянский
Так я теперь ещё больше не хочу покупать)) // Кирилл Гордый
Как шикарно выглядит!
чем-то напомнило Коллекцию Дзюндзи Ито
Это не сайлентхил, они всё врут. Чисто Ямаокин эмбиент не затащит имхо. Cюда никак не впишешь эмо песни Ямаоки, и не будет ангельского голоса Мэри Элизабет МакГлинн. А может Джо Роммерса? Нет сомневаюсь, стиль не подойдёт к японским пусям и привет
Сам трэйлер выглядит как новая ч. фаталфрэйм или звонкоподобный фильмец. Оригиналы то sh были прошиты насквозь собственной атмосферой и главное подтекстами и посылами, как и у игр Кодзимы. Ох конами у тебя всё было, а то всё прос***ла.
Так блин и за девчонку играть - вам крышка конами. Лучше раздайте деньги бедным.
f -- помянем
Выглядит в принципе неплохо, такая типичная японская хоррор-шиза с подростками. Только не понятно, при чем здесь Сайлент Хилл.