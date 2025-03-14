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Silent Hill f 2026 г.
Ужасы, От третьего лица
8.1 86 оценок

Зловещий японский городок и ужасающие монстры: первые кадры, а также подробности хоррора Silent Hill f

Gutsz
Новости

В прошлом году Konami успешно возродила легендарную франшизу Silent Hill, выпустив ремейк второй части. Однако издатель не намерен заставлять фанатов долго ждать продолжения — уже скоро серия получит полноценную новую главу, которая впервые перенесет игроков в японский город, окутанный туманом.

Во время специальной презентации разработчики показали жуткий геймплейный трейлер Silent Hill f, который демонстрирует новый визуальный стиль, впервые опробованный в ремейке Silent Hill 2. Кроме того, были опубликованы игровые скриншоты, подчеркивающие гнетущую атмосферу и эстетику ужаса.

+ ещё 6 картинок

Действие Silent Hill f развернется в 1960-х годах в вымышленном японском городке Эбисугаока. Главная героиня, Хинако Симидзу, оказывается затерянной в плотном тумане, сражаясь с ужасающими монстрами и разгадывая зловещие загадки. Судя по представленным кадрам, игра предложит глубокий психологический хоррор, сочетающий драму, страх и неизбежность выбора.

За сценарий отвечает Рюкиси07 (Ryukishi07), известный своими японскими визуальными новеллами о мистике, психологическом ужасе и детективах: "Когда плачут цикады", LOOPERS и многое другое. Музыкальное сопровождение создаст легендарный композитор серии Silent Hill Акира Ямаока, что обещает атмосферные и тревожные мелодии, идеально дополняющие мрачный мир.

Silent Hill f разрабатывает гонконгская студия NeoBards Entertainment, которая ранее участвовала в создании ремейков Resident Evil 2 и 3, а также в работе над Devil May Cry HD Collection. В техническом плане игра предложит:

  • Современную графику с высокой детализацией окружения
  • Новые анимации и спецэффекты, усиливающие эффект ужаса
  • Интерактивное окружение, влияющее на восприятие происходящего

Полная презентация игры:

Точная дата релиза Silent Hill f пока неизвестна, но Konami уже опубликовала системные требования, что может намекать на относительно скорый выход.

Минимальные требования:

  • Windows 11 x64
  • Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
  • 16 ГБ ОЗУ
  • GeForce GTX 1070 Ti / Radeon RX 5700
  • 50 ГБ на SSD

Рекомендуемые:

  • Windows 11 x64
  • Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
  • 16 ГБ ОЗУ
  • GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6800XT
  • 50 ГБ на SSD

Silent Hill f выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store, Windows Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Для игры заявлена локализация на русский язык, которая будет включать перевод субтитров.

7
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Андрей Ккккк

windows 11? что?

4
жифорсник

win10 конец поддержки уже этой осенью

0
Raphtallia

Тоже чет не поняла прикола. Ну удачи им с продажами. Хотя думаю к выходу и 10-ку добавят.

0
Raphtallia жифорсник

Правда что-ли? А как быть с этим?

0
srphim Raphtallia

до конца своих дней хочешь сидеть на этом гoвне мамонта?

-1
WerGC

графика мое почтение

2
itzendixog

Я обожаю японскую культуру, туман и ночь, жанр survival-horror и милых японочек.. так что для меня это мастхэв.

1
жифорсник

Siren какая-то

1
Пользователь ВКонтакте

Создатель оригинальной Silent Hill хотел сделать японский хоррор про Японию, но получил отказ. Делайте про Америку. Он доделал, но потом ушёл делать, что хотел, в другую компанию. И сделал серию Forbidden Siren. // Артём Скворцов

1
Alex Row

наглядный пример про ложку дегтя- весьма демократические системки как для 2025-го года, но зачем винда 11 онли?

1
SOLUS5678

Смотрится очень даже хорошо но вот причём здесь Сайлент Хилл не понятно.

1
Пользователь ВКонтакте

сайлент хилл в другом городке и вообще в другой стране)) при чём тут сайлент хилл?))) // Кирилл Гордый

0
Пользователь ВКонтакте

Это Японская Япония,4 японца промычали же // Александр Реснянский

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

И при чём тут сайлент хилл?)) могли просто назвать "f" и всё) // Кирилл Гордый

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Тогда ты не купил бы это // Александр Реснянский

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Так я теперь ещё больше не хочу покупать)) // Кирилл Гордый

0
супер пиявка

Как шикарно выглядит!

0
kedmaker

чем-то напомнило Коллекцию Дзюндзи Ито

0
AncientBoner

Это не сайлентхил, они всё врут. Чисто Ямаокин эмбиент не затащит имхо. Cюда никак не впишешь эмо песни Ямаоки, и не будет ангельского голоса Мэри Элизабет МакГлинн. А может Джо Роммерса? Нет сомневаюсь, стиль не подойдёт к японским пусям и привет

Сам трэйлер выглядит как новая ч. фаталфрэйм или звонкоподобный фильмец. Оригиналы то sh были прошиты насквозь собственной атмосферой и главное подтекстами и посылами, как и у игр Кодзимы. Ох конами у тебя всё было, а то всё прос***ла.

Так блин и за девчонку играть - вам крышка конами. Лучше раздайте деньги бедным.

-1
maximus388

f -- помянем
Выглядит в принципе неплохо, такая типичная японская хоррор-шиза с подростками. Только не понятно, при чем здесь Сайлент Хилл.

-2