Звезда Silent Hill f станет амбассадором PlayStation и запустит линейку одежды

Актриса Конацу Като, получившая широкую известность благодаря роли Хинако в недавнем хорроре Silent Hill f, продолжает покорять индустрию развлечений. Стало известно, что она подписала контракт с PlayStation, став лицом новой рекламной кампании игрового гиганта.

В рамках сотрудничества бренд WIND AND SEA, возглавляемый дизайнером Такаши Кумагаи, совместно с Sony выпускает эксклюзивную коллекцию одежды. В линейку войдут спортивные футболки, свитшоты, классическая повседневная одежда и даже игровые джерси — все украшенные культовым логотипом PlayStation и фирменной символикой WIND AND SEA.

Официальный старт продаж в Японии запланирован уже на эту субботу, 20 декабря 2025 года. На данный момент опубликован первый промо-снимок с Конацу Като и короткий тизер-трейлер, но в ближайшее время ожидается демонстрация полного лукбука коллекции.

Напомним, что игра Silent Hill f, где Конацу Като исполнила главную роль, недавно стала триумфатором премии IGN Japan GOTY 2025, победив сразу в четырех номинациях, включая «Лучший сюжет» и «Лучшую актерскую игру». Похоже, Sony решила не упускать момент и привлечь популярную актрису для продвижения своего бренда на волне её успеха.