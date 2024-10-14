Konami отменила третью Silent Hill от создателя Silent Hill: Shattered Memories в пользу Silent Hills от Кодзимы

Третья Silent Hill от британского геймдизайнера Сэма Барлоу - создателя Silent Hill: Origins, Silent Hill: Shattered Memories, Her Story, Telling Lies и Immortality - была отменена Konami в пользу Silent Hills от Хидео Кодзимы - создателя и геймдизайнера серии Metal Gear.

Об этом Барлоу рассказал в передаче "Что случилось с...?" от YouTube-канала Matt McMuscles:

[После успеха Silent Hill: Origins и Silent Hill: Shattered Memories] мы продолжали предлагать [Konami] новые идеи. Если я правильно помню, у нас был проект, которому Konami гарантированно собирались дать зеленый свет, и это нас очень обрадовало. Но потом нам сообщили, что все пошло наперекосяк: как оказалось, Кодзима тоже работал над своей Silent Hill! Вот тогда-то мы и поняли: "Все, конец!".

Впрочем, Silent Hills от японского геймдизайнера тоже света не увидел - игра была отменена в апреле 2015 года - меньше чем через год после ее анонса в августе 2014, а сам Кодзима покинул стены Konami в конце того же года.

Помимо этого Барлоу раскрыл, что изначально Silent Hill: Shattered Memories была прямым ремейком оригинальной Silent Hill, от которого разработчик Climax Studios и Konami отказались, чтобы не "разочаровать игроков", а также то, что Silent Hill: Shattered Memories должна была получить спин-офф для PSP с Мишель (одной из персонажей Shattered Memories) в главной роли.

Silent Hill: Origins и Silent Hill: Shattered Memories вышли в 2007 и 2009 годах соответственно. До выхода ремейка Silent Hill 2 обе игры от британской Climax Studios являлись единственными западными играми из серии Silent Hill, получившими положительные отзывы от обычных игроков и профессиональных критиков.