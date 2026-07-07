Хоррор Silent Hill: The Short Message получит физическое издание на PlayStation 5

Компания Limited Run Games анонсировала выпуск физического дискового издания экспериментального хоррора Silent Hill: The Short Message для игровой консоли PlayStation 5. Предзаказы на лимитированное делюкс-издание стартуют 10 июля 2026 года.

Стоимость физической версии составит 69.99 долларов. Сбор предварительных заказов начнется 10 июля 2026 года в 17:00 по московскому времени и завершится 9 августа 2026 года. Поскольку это открытый предзаказ, количество копий для покупки на 1 пользователя не ограничивается. Доставка готовых дисков покупателям запланирована на период с 1 января по 31 марта 2027 года.

В состав делюкс-издания войдет физический диск с игрой Silent Hill: The Short Message, созданный специально для этого релиза и не продающийся отдельно в розничных магазинах. Покупатели также получат набор художественных карточек с эскизами и рисунками граффити от персонажа по имени Майя, плакат с оформлением с обеих сторон, акриловый брелок Сакура и индивидуально пронумерованный сертификат подлинности. Само дисковое издание не имеет региональных ограничений, что позволит запустить его на любой консоли PlayStation 5.

Сюжет игры рассказывает историю девушки по имени Анита. Героиня приходит в заброшенный жилой комплекс после получения загадочных сообщений от своей подруги Майи. Это место пользуется дурной славой из-за слухов о частых трагедиях. Оказавшись внутри здания, Анита сталкивается с искажением реальности и потусторонними пространствами, в которых обитает опасный монстр. Игровой процесс ориентирован на исследование локаций от 1 лица и решение загадок, а единственным источником света во многих сценариях выступает экран смартфона.