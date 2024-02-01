Первые 26 минут игрового процесса Silent Hill: The Short Message

Silent Hill: The Short Message, бесплатная игра, представленная, и тут же выпущенная, во время последнего State of Play, стала главным героем геймплейного видео, опубликованного IGN и содержащего первые 26 минут приключения, созданного Konami.
На страницах PlayStation Blog издатель пояснил, что The Short Message - это один из проектов, связанных с перезапуском Silent Hill, родившийся в качестве эксперимента, чтобы проверить различные и более актуальные темы, например, связанные с использованием смартфонов и социальных сетей.
"Мы наблюдали за тем, как современные дети общаются в Интернете и с помощью смартфонов, и думали о том, какую роль они могли бы сыграть в психологическом фильме ужасов", - пишет продюсер Мотои Окамото.
Например, одна из страшных вещей, которые происходят в социальных сетях, - это то, что незначительные комментарии, размещенные массой людей, могут создать непреодолимую волну ненависти, способную уничтожить нас.
"Жизнь под этой тенью с каждым днем становится все сложнее и сложнее, заставляя людей страдать все больше и больше", - продолжает Окамото. "Особенно это касается тех, кто чувствует себя изолированным от общества, кто осыпается оскорблениями в Интернете и вынужден терпеть издевательства и маргинализацию в школе. Это молодые люди, которые находят в себе силы бороться с целым рядом проблем".
Мы решили взять за основу истории молодых персонажей. Люди, которые чувствуют себя потерянными и испытывают боль, для которых даже небольшой неудачи может быть достаточно, чтобы попасть в еще более мучительную и глубокую спираль. Но в то же время даже самый маленький жест ласки может заставить их снова улыбнуться. Это делает игру посланием от нас всем тем, кто живет с подобной болью.
Если хотите, то можете посмотреть полное прохождение этого бесплатного хоррора ниже
как то не в то русло. снова им понадобится много туалетной бумаги....
первая часть. ох нет я потерял дочку в странном городе я должен ее найти... ну а тут эбатория... ну еще про хикана тож ниче соседи ремонт делали в стене дыру проковыряли(но это уже давольно далеко от основного сценария)...
А сайлент хил то где?
это печалька..
SH из школьницы-отличницы превратился в проститутку из Emergence
что еще раз доказывает - слабакам и детям в интернетах не место
а поголовное вручение всем смартфонов - огромная ошибка.
не можешь вынести (не)обоснованную критику и пройти мимо мнений мудаков - не лезь, дебил (оно сожрёт тебя), не то пойдешь пиписку отрезать и\или волосы в синий красить
Ахахахах, если закрыть глаза и слушать на её стоны когда она бежит можно подумать что она и не бежит вовсе
фу извращенец найти себе бабу озабоченый
Ждём Silent Hill про слесаря из Челябинска у которого двое детей и жена его буллит за маленькую зарплату