Первые 26 минут игрового процесса Silent Hill: The Short Message

Silent Hill: The Short Message, бесплатная игра, представленная, и тут же выпущенная, во время последнего State of Play, стала главным героем геймплейного видео, опубликованного IGN и содержащего первые 26 минут приключения, созданного Konami.

На страницах PlayStation Blog издатель пояснил, что The Short Message - это один из проектов, связанных с перезапуском Silent Hill, родившийся в качестве эксперимента, чтобы проверить различные и более актуальные темы, например, связанные с использованием смартфонов и социальных сетей.

"Мы наблюдали за тем, как современные дети общаются в Интернете и с помощью смартфонов, и думали о том, какую роль они могли бы сыграть в психологическом фильме ужасов", - пишет продюсер Мотои Окамото.

Например, одна из страшных вещей, которые происходят в социальных сетях, - это то, что незначительные комментарии, размещенные массой людей, могут создать непреодолимую волну ненависти, способную уничтожить нас.

"Жизнь под этой тенью с каждым днем становится все сложнее и сложнее, заставляя людей страдать все больше и больше", - продолжает Окамото. "Особенно это касается тех, кто чувствует себя изолированным от общества, кто осыпается оскорблениями в Интернете и вынужден терпеть издевательства и маргинализацию в школе. Это молодые люди, которые находят в себе силы бороться с целым рядом проблем".

Мы решили взять за основу истории молодых персонажей. Люди, которые чувствуют себя потерянными и испытывают боль, для которых даже небольшой неудачи может быть достаточно, чтобы попасть в еще более мучительную и глубокую спираль. Но в то же время даже самый маленький жест ласки может заставить их снова улыбнуться. Это делает игру посланием от нас всем тем, кто живет с подобной болью.

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