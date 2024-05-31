Silent Hill: The Short Message преодолела отметку в 2,5 миллиона скачиваний

В то время как недавний выпуск Silent Hill Transmission был посвящен ремейку Silent Hill 2 от Bloober Team и не содержал никаких новостей о Townfall или Silent Hill f, на нем были представлены новости о Silent Hill: The Short Message. Выпущенный в феврале 2024 года бесплатно, эксклюзив для PS5 с тех пор успел набрать более 2,5 миллионов скачиваний.
Игра получит новый мерчендайз, в том числе статуэтку монстра Сакурахед в масштабе 1/6 от Gecco, над которой работал концепт-художник Масахиро Ито. Ее цена составляет 54 780 йен, высота - 410 мм, и она будет доступна с сентября по ноябрь 2024 года. Фанаты также могут ознакомиться с саундтреком, написанным Акирой Ямаокой и доступным по всему миру на Spotify и Apple Music.
В него вошли более 80 композиций, в том числе песни, отсутствующие в игре.
// Vengel Bryde
Понятно, проходим мимо этого мусора.