Silent Hill: The Short Message преодолела отметку в 2,5 миллиона скачиваний

Silent Hill: The Short Message повествует о малоизученной, но весьма актуальной в наши дни проблеме — преследованиях и травле в социальных сетях.

Главная героиня по имени Анита получает странное сообщение от своей подруги Майи, после чего та внезапно пропадает без вести. Обеспокоенная случившимся, Анита отправляется на поиски Майи в зловещее здание на окраине города, которое давно пустует и пользуется дурной славой среди местных жителей.

Попав внутрь, девушка оказывается в кошмарном лабиринте из тёмных коридоров, увешанных оскорбительными записками. По мере продвижения вглубь здания на Аниту начинают наваливаться мрачные воспоминания о травле в соцсетях, которую она когда-то пережила. Становится понятно, что Аните придётся в буквальном смысле пройти через свой худший кошмар, чтобы найти Майю и выбраться из этого жуткого места.

Игра полагается в первую очередь на атмосферу и саспенс, а не на динамичный экшен. У Аниты нет оружия для самообороны, так что столкнувшись с опасностью, ей остаётся лишь бежать что есть мочи. Зато исследовать в здании есть что — разбросанные повсюду подсказки помогут понять, что произошло в этом месте, и приблизят к разгадке тайны исчезновения Майи.