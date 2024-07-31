Silent Hill: The Short Message привлекла внимание более трёх миллионов игроков

Мир хорроров продолжает привлекать внимание геймеров, и Silent Hill: The Short Message служит ярким тому подтверждением. Konami поделилась статистикой: число загрузок этого бесплатного хоррора на PlayStation 5 преодолело отметку в 3 миллиона.

Стоит напомнить, что игра увидела свет 31 января текущего года и практически моментально завоевала сердца игроков. Менее чем за две недели после релиза The Short Message уже могла похвастаться более чем 2 миллионами загрузок.

The Short Message представляет собой нечто новое для серии — это современный и экспериментальный проект. В центре сюжета оказывается молодая девушка по имени Анита. Следуя за загадочными сообщениями от своей подруги, она попадает в полуразрушенное здание, окутанное мрачными легендами и тайнами. Игроку предстоит погрузиться в эту жуткую атмосферу и попытаться разгадать все секреты, попутно сталкиваясь со странными явлениями. По мере продвижения сквозь мрачные коридоры и комнаты, наполненные загадками и ужасами, раскрывается не только история здания, но и тёмные стороны прошлого самой Аниты.

Ну и напоследок стоит отметить, что разработчики The Short Message из студии HexaDrive не собираются останавливаться на достигнутом. Некоторое время назад они анонсировали свой следующий проект — хоррор под интригующим названием Niraya of ■■.