Загрузки Silent Hill: The Short Message превысили 4 миллиона

Бесплатная психологическая игра Silent Hill: The Short Message продолжает набирать популярность. С момента релиза 1 февраля 2024 года эксклюзив для PS5 от Konami уже загрузили более четырёх миллионов раз. Такой результат проект достиг менее чем за полтора года, что стало большим успехом для экспериментального ответвления знаменитой хоррор-серии.
Уже через несколько дней после выхода игра преодолела отметку в миллион загрузок, а к августу 2024 года число увеличилось до трёх миллионов. В мае 2025-го Konami официально подтвердила преодоление новой вехи и выразила благодарность фанатам за интерес к проекту.
В центре сюжета — девушка по имени Анита, оказавшаяся в заброшенном здании после встречи с подругой. Игра длится около двух часов и предлагает мрачную, психологически напряжённую атмосферу в духе классических частей Silent Hill.
бедолаги даже не 5 миллионов а учитывая что там есть загрузки и по лярду то мусор а не игра
Попсовая и девчачья игра, новая Silent Hill press F, видимо будет примерно такой же, только в Японии...
Не видимо, а точно! И самое забавное во всем этом то, что эта игра в данной новости и Сайлент Хилл Ф от япошек! Они сами же втаптывают в дерьмо и уничтожают свое же наследие, одну из самых культовых серий от японцев! Даже всякие Хоумкоминги и Даунпуры от европейских и американских разработчиков, делались с любовью и уважением и "пахнут" Сайлент Хиллом больше, чем эти два куска дерьма от япошек!!!
А минусы в чём? Данное направление самое верное для развития серии. Если всё оставить как было раньше, когда травка была зеленее, тогда можно сразу серию хоронить и не мучать новыми играми.
Бесплатная/4 миллиона. Прости Гарри , мы все про****и.
И что же нам делать с этой информацией? :)
как и с 90% инфой здесь, ничего
Купить Скайрим на всякий случай
голова есть? вот и думай
Ошибка Эмулятор PS5 не найден.
название Silent Hill уже лепят к тем ужастикам которые вообще ничего общего с сайлентом не имеют, с тем же успехом можно Resident Evil прилепить к этой же игре.