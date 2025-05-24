Загрузки Silent Hill: The Short Message превысили 4 миллиона

Бесплатная психологическая игра Silent Hill: The Short Message продолжает набирать популярность. С момента релиза 1 февраля 2024 года эксклюзив для PS5 от Konami уже загрузили более четырёх миллионов раз. Такой результат проект достиг менее чем за полтора года, что стало большим успехом для экспериментального ответвления знаменитой хоррор-серии.

Уже через несколько дней после выхода игра преодолела отметку в миллион загрузок, а к августу 2024 года число увеличилось до трёх миллионов. В мае 2025-го Konami официально подтвердила преодоление новой вехи и выразила благодарность фанатам за интерес к проекту.

В центре сюжета — девушка по имени Анита, оказавшаяся в заброшенном здании после встречи с подругой. Игра длится около двух часов и предлагает мрачную, психологически напряжённую атмосферу в духе классических частей Silent Hill.