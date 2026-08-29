90-е - "идеальное время для хоррора", - считает разработчик Silent Hill: Townfall

«Есть несколько причин, по которым действие Silent Hill: Townfall происходит в 1996 году, — рассказывает сценарист Джон Маккеллан в интервью GamesRadar+ на выставке Gamescom 2026. Но все они направлены на то, чтобы вы почувствовали себя неуютно.

"Некоторые из них связаны с сюжетом, — продолжает Маккеллан, имея в виду положение небольших рабочих городков в Шотландии в 1990-х годах, после прихода к власти Маргарет Тэтчер. К 1996 году последствия классового неравенства, возникшего из-за политики Тэтчер, всё ещё окутывали Великобританию, как грозовая туча, и Townfall использует эту напряжённость в сюжете о несчастном шотландском городке Сент-Амелия, который, как напоминает Маккеллан, пестрит плакатами с протестами против отсутствия «духа» в обществе.

Разработчики из Screen Burn также хотят, чтобы игроки чувствовали себя неуютно в более прямом смысле этого слова, — для этого они лишают их возможности пользоваться смартфонами.

Это почти идеальное время для хорроров, — говорит Маккеллан о 1990-х годах, — когда у вас не так много технологий, которые могли бы вам помочь. У вас нет смартфона. У вас нет карт на вашем устройстве, которые помогли бы вам сориентироваться, но в то же время вы не настолько отстали от жизни, чтобы у вас вообще ничего не было.

Особенно в том, что касается истории Screen Burn» — в игре 2017 года под названием Stories Untold, разработанной студией, используется аппаратное обеспечение 80-х годов.

В наших играх мы часто имеем дело с архаичными технологиями и старыми компьютерами, и мы смогли привнести это в Townfall, перенеся действие в эпоху, когда подобные технологии были в новинку для Silent Hill, но не слишком опережали свое время. В самых первых играх серии Silent Hill, вышедших всего через несколько лет после реального 1996 года, из технических средств есть разве что фонарик и ржавая стальная труба.

"Мне кажется, это подходящий временной период, — заключает Маккеллан. — Несколько факторов сделали 90-е подходящим временем для хорроров".