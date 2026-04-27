Атмосферный кошмар уже летом - инсайдер раскрыл дату выхода Silent Hill: Townfall

Silent Hill: Townfall, разрабатываемый шотландской студией No Code совместно с издательствами Annapurna Interactive и Konami, был официально анонсирован уже довольно давно. Тем не менее, с начала этого года авторы взяли курс на открытость и практически регулярно раскрывают свежие детали об игре — от особенностей повествования до привлечения новых талантливых композиторов. Теперь же в сети, похоже, была раскрыта главная интрига - дата, когда игроки смогут лично отправиться в туманный городок.

В социальной сети X (бывший Twitter) информатор под ником @immalkwalahi опубликовал слух, согласно которому Silent Hill: Townfall поступит в продажу 14 августа. По словам инсайдера, официальное объявление этой даты состоится совсем скоро — в рамках летней игровой выставки Summer Game Fest.

Источник обращает внимание на то, что компания Konami повторяет уже проверенный шаблон анонсов: именно такая маркетинговая схема была использована ранее при рекламе прошлой игры серии — Silent Hill f. Инсайдер также отметил интересную деталь относительно таймингов. Исторически издатель стремился выпускать игры знаменитой серии про Сайлент Хилл в промежутке между началом сентября и октябрем, ближе к традиционному сезону Хэллоуина, поэтому релиз в середине августа — слегка нетипичное для серии «раннее» окно выхода.

Августовский релиз на самом деле легко объяснить. Вероятнее всего, Konami и разработчики Silent Hill: Townfall пытаются обезопасить продажи и изо всех сил стремятся избежать выхода в один период с титанической Grand Theft Auto 6. Разработчики логично хотят выпустить свой атмосферный психологический триллер в спокойное «летнее окно», как можно раньше до ноября, когда в игровом инфополе не останется места ни для каких других новостей и релизов.