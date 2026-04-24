Бой и стелс в Silent Hill: Townfall будут "на равных": оружие, реалистичные схватки и цена в 50 долларов

Разработчики хоррора Silent Hill: Townfall из студии Screen Burn опубликовали новые подробности о боевой системе игры. По словам ведущего дизайнера Грэма Маккеллана (Graeme McKannan) и руководителя отдела контроля качества Линды Стенбэк (Linda Stenback), команда намерена достичь баланса между стелсом и прямыми столкновениями, предоставив игроку свободу выбора.

«Мы хотим, чтобы в нашей игре стелс и бой были на равных, — объяснил Маккеллан. — Хотя отдельные моменты будут неизбежно подталкивать вас к одному из способов противодействия врагам».

Игроки смогут использовать как холодное, так и огнестрельное оружие, а также отвлекающие манёвры. Рукопашные схватки, по задумке, будут ощущаться как «настоящая драка». Это возвращение к огнестрельному оружию выделяет Townfall на фоне предыдущей части серии (Silent Hill f), где акцент делался исключительно на ближний бой.

Автором саундтрека выступил канадский музыкант и режиссер Энтони Скотт Бернс (Pilotpriest). Первый трек Home уже доступен для ознакомления.

Townfall выйдет в 2026 году на PS5 и PC. Точная дата пока не названа, однако это будет полноценная самостоятельная игра. По заявлению директора Джона Маккеллана, она является «самой масштабной и амбициозной» для студии. По данным , цена составит около $50.