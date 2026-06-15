Демонстрация Silent Hill: Townfall на Summer Game Fest показала стелс, реализм и новый взгляд на хоррор

На минувшей выставке Summer Game Fest 2026 студия Screen Burn (издатель — Annapurna Interactive) представила 30-минутную демонстрацию грядущего хоррора Silent Hill: Townfall. Журналистка, посетившая показ, поделилась первыми впечатлениями, которые оказались неоднозначными.

С технической точки зрения игра выглядит впечатляюще: детализированная брусчатка, реалистичные текстуры обоев, супер реализм на уровне блокбастеров вроде Call of Duty. Однако именно здесь и возникает главное противоречие. Silent Hill никогда не была про достоверность — она была про «поэзию ужаса», сюрреализм и психологический подтекст. Пока что Townfall делает ставку на фотографическую точность, а не на атмосферную иносказательность.

Вместо абстрактных, символичных загадок (странные послания, ритуалы, сюрреалистичные действия) игроку предлагают вполне бытовые задачи. Например, в демо-версии нужно найти предоплаченную карту, чтобы включить электричество в доме. Это креативное решение, но оно закрепляет ощущение реализма, а не нагнетает тревогу, чего фанаты ждут от серии.

Показанный противник в демо, — оплавленный гуманоид с заострённой головой в форме топора. Критики отмечают, что он выглядит как бледная копия лежащей фигуры из Silent Hill 2, только с приделанным оружием. Оригинальности и пугающей новизны пока недостаёт.

Вместо классического радио, которое треском предупреждало о приближении монстров, героиня использует портативный телевизор с электронно-лучевой трубкой. Устройство показывает криповые образы следующей локации и одновременно выполняет функцию интерфейса. Журналисты называют это решение элегантным и атмосферным.

Прямые отсылки к фанатским любимцам ранней эпохи серии пронизывают всё увиденное. Однако Silent Hill: Townfall пока занята тем, чтобы напомнить о великих предшественницах, а не стать одной из них. Konami сознательно превратила игру в стелс-экшен, и фанаты пока не знают, как на это реагировать.

Игра выйдет 24 сентября 2026 года на PC и PlayStation 5. Будет ли проект соответствовать ожиданиям поклонников культовой серии, покажет время. Пока же первые впечатления вызывают как восхищение технической стороной, так и опасения по поводу потери фирменной атмосферы Silent Hill.