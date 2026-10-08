Для Silent Hill: Townfall вышло новое обновление, упрощающее игровой процесс с учётом отзывов сообщества

После выхода Silent Hill: Townfall некоторые игроки жаловались на определённые эпизоды, связанные с конкретным противником; разработчик пообещал внести соответствующие изменения. Теперь эти правки внедрены, и игра стала проще, чем ожидалось.

Студия Screen Burn прислушалась к мнению игроков касательно сложностей, возникавших при столкновении с врагом по имени The Weight («Бремя»): теперь он больше не убивает игрока мгновенно. Разработчик изменил механику так, что атаки этого противника наносят значительный урон, но не приводят к немедленной гибели.

Кроме того, был скорректирован алгоритм поиска: теперь этот враг дольше остаётся на одном месте, что позволяет игроку свободнее перемещаться. Также была снижена агрессивность поведения Бремя во время преследования.

Впрочем, изменения коснулись не только этого противника. Теперь скрытное прохождение в Silent Hill: Townfall стало проще: враги стали менее чувствительны к звукам выстрелов, бегу и моменту, когда игрок прячется в укрытии.

Противники также стали менее агрессивными и реже переходят в контратаку; они больше не хватают игрока, если тот блокирует удары оружием ближнего боя, а при захвате у игрока теперь больше времени на реакцию и попытку вырваться.