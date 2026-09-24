Хоррор Silent Hill: Townfall массово вызывает тошноту у игроков - проблема оказалась не в качестве новинки

Новая часть культовой серии Silent Hill официально запустилась сегодня, и неожиданно многих игроков от хоррора начало тошнить. Не переживайте, дело не в качестве самой игры — как раз с этим, судя по отзывам в Steam, всё в порядке (70% положительных обзоров). Проблема оказалась в базовых настройках игры, а точнее в агрессивных визуальных эффектах камеры от первого лица.

С первыми симптомами укачивания, легкого головокружения и тошноты столкнулись как рядовые геймеры, так и профильные журналисты, причем даже те, кто годами без проблем играет в шутеры от первого лица. Как выяснилось, неприятный физиологический эффект вызывает неудачная комбинация предустановленных графических параметров: чересчур узкий угол обзора, навязчивая симуляция раскачивания головы при ходьбе, размытие в движении и кинематографические черные полосы сверху и снизу экрана.

Для комфортного прохождения и избавления от приступов морской болезни опытные геймеры советуют срочно изменить базовые настройки Silent Hill: Townfall. Чтобы вас престало укачивать нужно изменить следующие пункты в меню опций:

включить принудительное изменение угла обзора;

выставить значение самого угла обзора на максимальные 85 градусов ;

; полностью отключить покачивание головы при шаге;

деактивировать размытие в движении;

отключить кинематографический формат с черными полосами;

снизить чувствительность прицеливания примерно до 0.5.

Практика показала, что эти простые манипуляции полностью устраняют эффект укачивания и позволяют комфортно исследовать хоррор.

Если не считать неудачных стандартных параметров камеры, старт Silent Hill: Townfall от студии Screen Burn Interactive и издательства Konami прошел успешно. Критики и игроки высоко оценивают гнетущую атмосферу шотландской глубинки, звуковой дизайн и упор на классические психологические головоломки.