Игроки раскритиковали Silent Hill: Townfall за статтеры, просадки FPS и высокую нагрузку на процессор

Накануне доступ к Silent Hill: Townfall получили покупатели Deluxe Edition, которым разработчики предоставили 48 часов раннего доступа до полноценного релиза. Уже первые часы после запуска PC-версии сопровождались жалобами на техническое состояние игры: в обсуждениях Steam и Reddit пользователи сообщают о регулярных статтерах, резких просадках частоты кадров и необычно высокой нагрузке на процессор, которая в отдельных случаях кратковременно достигает 100%.

Особенно заметными проблемы становятся при переходе между локациями, запуске сюжетных сцен и появлении новых объектов. Один из игроков с GeForce RTX 5070 Ti и Ryzen 7 9700X сообщил, что обычно получает около 90–105 FPS при высоких настройках, трассировке лучей и DLSS Quality, однако в отдельных сценах производительность падает до 50, 20 и даже примерно 10 кадров в секунду. Пользователь также пожаловался на практически постоянные подёргивания изображения. Отдельное недоумение у игроков вызвала одна из локаций, где при взгляде всего на несколько кустов частота кадров, по их наблюдениям, проседает примерно на 15–25 FPS.

Другие владельцы игры связывают часть проблем с компиляцией шейдеров и подгрузкой данных во время перемещения по миру. Silent Hill: Townfall действительно выполняет компиляцию шейдеров при первом запуске, однако некоторые игроки отмечают, что статтеры продолжают возникать и после завершения этого процесса. В моменты наиболее серьёзных рывков пользователи наблюдали кратковременные скачки загрузки CPU до 100%.

На высокую зависимость игры от процессора жалуются и владельцы мощных систем. Пользователь с Ryzen 7 5700X и RTX 5070 Ti отметил, что при игре в 4K видеокарта загружается лишь примерно на 85–89%, тогда как производительность, по его наблюдениям, упирается в CPU. В другом обсуждении Steam игрок обратил внимание на высокую загрузку процессора даже в сценах, где на экране практически ничего не происходит.

При этом проблемы проявляются не у всех одинаково. Некоторые пользователи сообщают, что после первых часов игры ситуация улучшается, а снижение качества теней и тумана способно уменьшить количество статтеров. Есть и сообщения о вылетах: один из владельцев игры столкнулся с четырьмя сбоями примерно за полтора часа прохождения.

Официальные системные требования Silent Hill: Townfall предусматривают как минимум Ryzen 5 3600 или Core i7-8700K, 16 ГБ оперативной памяти и RTX 2060 Super либо Radeon RX 6600 для 1080p при 30 FPS на низких настройках. Для высокого пресета в 4K при 30 FPS с использованием DLSS, FSR или TSR в режиме Balanced разработчики рекомендуют Ryzen 7 5700X или Core i7-9700K, 32 ГБ ОЗУ и RTX 3080 либо Radeon RX 7800 XT.

Таким образом, основными претензиями первых PC-игроков стали именно статтеры, резкие просадки FPS и высокая нагрузка на процессор, причём отдельные жалобы поступают и от владельцев достаточно более производительных систем.