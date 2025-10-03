Инсайдер: релиз Silent Hill: Townfall состоится в 2026 году - это будет хоррор со ставкой на скримеры

Один из инсайдеров сообщает о том, что релиз Silent Hill: Townfall состоится в 2026 году. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

По его информации, игра будет состоять из нескольких коротких историй, посвященных призракам из городских легенд, и особенно духам, обитающим на небольшом пляже недалеко от города, где и будет разворачиваться основное действие.

Геймплей игры будет напоминать Silent Hill: Short Message - никакого оружия и предметов, только скримеры, расследования и преследования протагониста.