Silent Hill: Townfall TBA
Адвенчура, Ужасы
7.4 30 оценок

Инсайдер: релиз Silent Hill: Townfall состоится в 2026 году - это будет хоррор со ставкой на скримеры

AceTheKing AceTheKing

Один из инсайдеров сообщает о том, что релиз Silent Hill: Townfall состоится в 2026 году. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

По его информации, игра будет состоять из нескольких коротких историй, посвященных призракам из городских легенд, и особенно духам, обитающим на небольшом пляже недалеко от города, где и будет разворачиваться основное действие.

Геймплей игры будет напоминать Silent Hill: Short Message - никакого оружия и предметов, только скримеры, расследования и преследования протагониста.

Комментарии:  4
Rio17

Мимо Konami 🖕

3
prorock

Серия свернула совсем не туда

2
xmyr4ik

скримеры ? Это типо чтобы дегенеративные блогеры орали с каждого оне пугающего поворота , ну детишкам без пека понравится

1
Беккер5443

И без оружие как в Outlast. 😑