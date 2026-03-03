Карманный телевизор, туманные берега и вид от первого лица: авторы Silent Hill: Townfall раскрыли свежие детали геймплея

В начале этого года на прошедшей презентации State of Play студия Annapurna Interactive совместно с Konami наконец-то представили свой интригующий взгляд на мрачный мир «Тихих холмов». И хотя показанный тогда ролик задал отличный тон, геймеры требовали конкретики. Сегодня разработчики опубликовали первый видеодневник разработки Silent Hill: Townfall, чтобы еще глубже погрузить игроков в атмосферу и механики будущего хоррора.

За создание игры отвечает шотландская студия Screen Burn, у руля которой стоят братья Джон и Грэм Маккелланы. Команда уже сделала себе имя на качественных триллерах вроде Stories Untold и Observation. Получив от издателя добро на создание собственной Silent Hill, братья решили привнести во франшизу свой уникальный, личный подход.

Главным концептуальным отличием Townfall от классических игр серии станет перспектива. Вся игра будет проходить исключительно от первого лица. По словам ведущего геймдизайнера Грэма Маккеллана, это сделано намеренно для усиления тревоги: в жанре хоррора ограничение поля зрения заставляет игрока постоянно нервничать из-за того, что может происходить прямо за границами экрана. Однако, чтобы дать геймерам шанс на выживание, в игру внедрена механика аккуратного «выглядывания» — можно будет безопасно изучать пространство из-за углов и стен с помощью наклонов.

Культовое шипящее радио, предупреждающее о монстрах, также претерпело радикальную эволюцию. Авторы известны своей любовью к старой аналоговой технике, поэтому протагонист Townfall будет вооружен CRTV — портативным карманным телевизором. Этот гаджет игроки будут использовать физически: вручную крутить тумблеры, настраивать частоты для обнаружения местоположения противников и искать скрытые нарративные послания.

Отдельное внимание разработчики уделили месту действия — загадочной островной рыбацкой деревне Сент-Амелия. Авторы признались, что создавали ее по образу и подобию прибрежных городов Шотландии, в которых выросли сами. Меланхоличные серые виды, моросящий дождь и обволакивающий густой туман показались им идеальным холстом для игры.

В финале дневника глава студии Джон Маккеллан поделился историей, которая стала фундаментом его восприятия проекта. Свою первую Silent Hill он прошел в 17-летнем возрасте, будучи тяжело больным и с высокой температурой.

Опыт, который я тогда получил, ощущался как настоящий лихорадочный сон. И по сей день я ни разу ее не перепроходил, потому что не хочу знать наверняка: было ли то, что произошло в ту ночь, реальным, или это была лишь галлюцинация. Туман манил меня все эти годы. А теперь мы с нетерпением ждем возможности затащить в этот "лихорадочный сон" всех фанатов серии.

— признался Джон.