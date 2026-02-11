Konami анонсировала новый стрим, посвященный загадочной Silent Hill: Townfall

Konami Digital Entertainment опубликовала в официальном аккаунте Silent Hill в соцсети X пост с анонсом новой презентации Silent Hill Transmission. Трансляция пройдет 12 февраля 2026 года в 16:00 по тихоокеанскому времени (PT), что соответствует 13 февраля в 03:00 по Московскому времени.

Основное внимание на стриме разработчики уделят Silent Hill: Townfall - загадочному проекту, анонсированному еще в 2022 году. Игру разрабатывает студия Screen Burn Interactive (создатели Stories Untold и Observation) в сотрудничестве с Annapurna Interactive. С момента первого тизера об игре почти не было информации, поэтому фанаты ждут геймплей, дату выхода или новые детали.

В официальном сообщении говорится:

Мы рады представить последние обновления из серии Silent Hill в новой Silent Hill Transmission 12 февраля в 16:00 PT. Мы поделимся свежими новостями о Silent Hill: Townfall. Ссылка на стрим появится скоро, следите за обновлениями!