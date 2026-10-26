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Silent Hill: Townfall 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица
5.4 325 оценок

Konami держала в секрете разработку нескольких игр серии Silent Hill от каждой из студий

monk70 monk70

Уже несколько лет компания Konami активно развивает франшизу Silent Hill, выпуская один проект за другим. Всего за четыре года были представлены Silent Hill 2, Silent Hill f и Silent Hill: Townfall. Чтобы реализовать столь масштабный план, японскому издателю пришлось привлечь несколько разных студий.

Джон Маккеллан, основатель студии Screen Burn и руководитель разработки Silent Hill: Townfall, в ходе недавней дискуссии рассказал, что его команда не была осведомлена о других играх серии, которые создавались параллельно. Konami намеренно не раскрывала разработчикам подробности о других проектах, чтобы избежать вмешательства в творческий процесс.

О многих из этих проектов мы узнали тогда же, когда и все остальные — в момент их официального анонса. Окамото-сан, продюсер серии, стремился к тому, чтобы проекты не влияли друг на друга и чтобы их уникальность не пострадала.

Подразумевалось, что он и его команда будут следить за ходом разработки всех игр. Если они замечали, что наши идеи слишком сильно пересекаются с тем, что делают другие, то вмешивались и советовали: "Возможно, вам стоит немного скорректировать курс". Они не обязательно раскрывали детали — просто говорили: "Есть ещё один проект, где происходит нечто похожее, так что, возможно, вам стоит выбрать другое направление".

В заключение Маккеллан отметил, что Konami предоставляет разработчикам значительную творческую свободу.

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