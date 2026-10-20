Konami хвастается высокими оценками - Silent Hill: Townfall получила хвалебный трейлер

В свежем трейлере Silent Hill: Townfall компания Konami делает акцент исключительно на восторженных отзывах: приводятся цитаты критиков и упоминаются высшие оценки, выставленные профильными изданиями. На агрегаторе OpenCritic игра получила достойный средний балл — 8/10. Некоторые издания, в том числе Digital Spy и The AU, оценили её на 10/10.

Впрочем, сами игроки встретили новый хоррор на выживание довольно прохладно. На Metacritic средняя пользовательская оценка составляет 7,1/10. Репутация Silent Hill: Townfall в Steam также заметно снизилась с момента выхода: сейчас у игры лишь 69% положительных отзывов (общий рейтинг в Steam — «смешанный»).

Что именно не устраивает игроков? В Steam чаще всего жалуются на плохую оптимизацию. Кроме того, некоторые пользователи критикуют игровой процесс за чрезмерный упор на скрытное прохождение (стелс), а также отмечают слабое повествование.