Konami подтвердила, что в Silent Hill: Townfall будет несколько концовок, определяемых выбором игрока

Konami официально подтвердила, что в Silent Hill: Townfall будет несколько концовок, определяемых выбором игрока на протяжении всего прохождения. Информация была опубликована самой компанией в сообщении в социальных сетях, что подтверждает один из основных принципов дизайна франшизы.

На случай, если вы этого не видели, подтверждено, что в Silent Hill: Townfall будет несколько концовок. Каждая концовка будет определяться выбором игрока, оставляя длительное эмоциональное впечатление даже после завершения истории.

Эта особенность не нова для серии, поскольку в классических частей Silent Hill уже использовались множественные концовки, чтобы стимулировать реиграбельность и исследовать различные сюжетные возможности, некоторые из которых были намеренно скрыты, чтобы самые преданные игроки могли обнаружить их самостоятельно. Townfall следует этой традиции, но с командой, которая уже имеет проверенный опыт в подобной структуре.

В послужном списке разработчиков игры такие проекты, как Stories Untold и Observation, оба известные своим нелинейным и атмосферным подходом к повествованию. Это открывает двери для ожидания аналогичных креативных решений в Townfall, адаптированных к хоррор-вселенной франшизы.

Стоит помнить, что в Townfall игрок управляет совершенно новым персонажем, который находится не в городе Сайлент Хилл, но сталкивается с тем же ужасом, который преследовал серию с первой части. Одним из центральных элементов игрового процесса является использование частот от небольшого портативного телевизора для обнаружения угроз поблизости.

Релиз Silent Hill: Townfall запланирован на 24 сентября для ПК и PS5.