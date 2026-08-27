Konami подтвердила несколько новых Silent Hill в разработке - серия выйдет далеко за пределы привычного сеттинга

Konami продолжает активно развивать Silent Hill и уже работает сразу над несколькими неанонсированными играми серии. Продюсер франшизы Мотоэи Окамото рассказал об этом в интервью GamesRadar+ на Gamescom 2026, фактически подтвердив, что после недавнего возвращения Silent Hill компания не собирается сбавлять темп.
«Есть ещё много проектов, которые сейчас находятся в разработке, но пока не были анонсированы», — заявил Окамото. По его словам, Konami одновременно изучает новые идеи и работает над несколькими проектами, подробностями которых пока не готова делиться.
Ежегодный выпуск новой игры остаётся целью компании, о которой Окамото уже говорил ранее. Однако теперь стало понятнее, как Konami собирается поддерживать такой темп: будущие Silent Hill не обязательно будут похожи друг на друга. Разработчикам хотят позволить экспериментировать с разными странами, окружением и подходами к хоррору.
Окамото объяснил, что постоянное возвращение к одному и тому же американскому сеттингу со временем ограничивало бы сюжетные возможности и могло бы утомить игроков. Именно поэтому Silent Hill f перенесла действие в Японию 1960-х, а предстоящая Silent Hill: Townfall отправит игроков на шотландский остров.
Следующей крупной игрой серии станет Silent Hill: Townfall — её релиз запланирован на 24 сентября 2026 года. Тем временем Konami уже готовит ещё несколько проектов, которые пока даже не получили официальных названий.
Похоже, нынешнее возвращение Silent Hill для Konami — не разовая попытка возродить культовую серию, а полноценная стратегия по превращению её в постоянно развивающуюся франшизу. Главное теперь — смогут ли разные команды сохранить узнаваемую атмосферу Silent Hill, не превращая серию в конвейер.
Судя по показанному геймплею Townfall ,возрождать культовую серию никто не собирается.Konami хочет вложить три копейки и заработать рубль на своём бренде.) Очень вряд ли,что среди этих игр будет что-то действительно хорошее.
Это называется износилование серии, кроме ремейка первой части больше ничего от них не жду, разумеется если не захотят выпускать ремейки 3 и 4 части и еще хотелось бы origins
ну значит тупо минус еще одна серия игр
Развивать, угу... Вот только это такое же развитие, как повсеместное внедрение повестки - прогресс.
вот бы konami подтвердила возвращение к истокам серии pes и закрытию efootball 🙏