Konami подтвердила несколько новых Silent Hill в разработке - серия выйдет далеко за пределы привычного сеттинга

Konami продолжает активно развивать Silent Hill и уже работает сразу над несколькими неанонсированными играми серии. Продюсер франшизы Мотоэи Окамото рассказал об этом в интервью GamesRadar+ на Gamescom 2026, фактически подтвердив, что после недавнего возвращения Silent Hill компания не собирается сбавлять темп.

«Есть ещё много проектов, которые сейчас находятся в разработке, но пока не были анонсированы», — заявил Окамото. По его словам, Konami одновременно изучает новые идеи и работает над несколькими проектами, подробностями которых пока не готова делиться.

Ежегодный выпуск новой игры остаётся целью компании, о которой Окамото уже говорил ранее. Однако теперь стало понятнее, как Konami собирается поддерживать такой темп: будущие Silent Hill не обязательно будут похожи друг на друга. Разработчикам хотят позволить экспериментировать с разными странами, окружением и подходами к хоррору.

Окамото объяснил, что постоянное возвращение к одному и тому же американскому сеттингу со временем ограничивало бы сюжетные возможности и могло бы утомить игроков. Именно поэтому Silent Hill f перенесла действие в Японию 1960-х, а предстоящая Silent Hill: Townfall отправит игроков на шотландский остров.

Следующей крупной игрой серии станет Silent Hill: Townfall — её релиз запланирован на 24 сентября 2026 года. Тем временем Konami уже готовит ещё несколько проектов, которые пока даже не получили официальных названий.

Похоже, нынешнее возвращение Silent Hill для Konami — не разовая попытка возродить культовую серию, а полноценная стратегия по превращению её в постоянно развивающуюся франшизу. Главное теперь — смогут ли разные команды сохранить узнаваемую атмосферу Silent Hill, не превращая серию в конвейер.