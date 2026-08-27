ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill: Townfall 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
5.6 114 оценок

Konami подтвердила несколько новых Silent Hill в разработке - серия выйдет далеко за пределы привычного сеттинга

IKarasik IKarasik

Konami продолжает активно развивать Silent Hill и уже работает сразу над несколькими неанонсированными играми серии. Продюсер франшизы Мотоэи Окамото рассказал об этом в интервью GamesRadar+ на Gamescom 2026, фактически подтвердив, что после недавнего возвращения Silent Hill компания не собирается сбавлять темп.

«Есть ещё много проектов, которые сейчас находятся в разработке, но пока не были анонсированы», — заявил Окамото. По его словам, Konami одновременно изучает новые идеи и работает над несколькими проектами, подробностями которых пока не готова делиться.

Ежегодный выпуск новой игры остаётся целью компании, о которой Окамото уже говорил ранее. Однако теперь стало понятнее, как Konami собирается поддерживать такой темп: будущие Silent Hill не обязательно будут похожи друг на друга. Разработчикам хотят позволить экспериментировать с разными странами, окружением и подходами к хоррору.

Окамото объяснил, что постоянное возвращение к одному и тому же американскому сеттингу со временем ограничивало бы сюжетные возможности и могло бы утомить игроков. Именно поэтому Silent Hill f перенесла действие в Японию 1960-х, а предстоящая Silent Hill: Townfall отправит игроков на шотландский остров.

Следующей крупной игрой серии станет Silent Hill: Townfall — её релиз запланирован на 24 сентября 2026 года. Тем временем Konami уже готовит ещё несколько проектов, которые пока даже не получили официальных названий.

Похоже, нынешнее возвращение Silent Hill для Konami — не разовая попытка возродить культовую серию, а полноценная стратегия по превращению её в постоянно развивающуюся франшизу. Главное теперь — смогут ли разные команды сохранить узнаваемую атмосферу Silent Hill, не превращая серию в конвейер.

Индустрия 14
40
28
Комментарии:  28
Ваш комментарий
Serj77777

Судя по показанному геймплею Townfall ,возрождать культовую серию никто не собирается.Konami хочет вложить три копейки и заработать рубль на своём бренде.) Очень вряд ли,что среди этих игр будет что-то действительно хорошее.

20
UralGames83Ru

Это называется износилование серии, кроме ремейка первой части больше ничего от них не жду, разумеется если не захотят выпускать ремейки 3 и 4 части и еще хотелось бы origins

20
Ответынамоикоментынечитаю

ну значит тупо минус еще одна серия игр

14
Лента Мебиуса
Konami продолжает активно развивать Silent Hill

Развивать, угу... Вот только это такое же развитие, как повсеместное внедрение повестки - прогресс.

11
cowcake

вот бы konami подтвердила возвращение к истокам серии pes и закрытию efootball 🙏

5
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ