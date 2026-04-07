Konami представила композитора Silent Hill Townfall и опубликовала атмосферный саундтрек "Home"

Konami совместно с Annapurna Interactive наконец-то объявили, кто именно отвечает за музыкальное сопровождение психологического триллера Silent Hill: Townfall. Этим творцом оказался известный канадский электронный музыкант и кинорежиссер, выступающий под псевдонимом Pilotpriest, а его настоящее имя — Энтони Скотт Бернс.

Вместе с анонсом создатели представили поклонникам полную версию композиции под названием «Home», фрагменты которой уже звучали в раннем анонсирующем трейлере. Помимо аудиоряда, в новом ролике впервые был продемонстрирован более развернутый взгляд на окружение грядущей игры На экране показана медитативная и крайне атмосферная локация с портовыми доками туманного городка Святой Амелии, обволакиваемая густой дымкой.

Выбор нового композитора и сам музыкальный отрывок пришлись по душе аудитории, которая высоко оценила возвращение к классическим меланхоличным мотивам серии. В комментариях пользователи активно отмечают бережное отношение музыканта к легендарному наследию культового Акиры Ямаоки:

Звучит просто отлично! Очевидно чувствуется стиль Ямаоки, но при этом трек обладает своей собственной уникальной изюминкой.



Эта музыка идеальна. В ней кроются меланхолия, непреодолимый страх, глубокое чувство безысходности и пронизывающее одиночество — всё то, за что так славится Silent Hill.

— пишут фанаты

Напомним, ранее авторы хоррора поделились некоторыми деталями игры в дневнеке разработчиков:

Релиз Silent Hill: Townfall состоится в 2026 году на ПК и PlayStation 5.