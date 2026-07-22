Konami привезет Silent Hill: Townfall и новую Castlevania на Gamescom 2026

Konami раскрыла планы на Gamescom 2026, где компания представит сразу несколько громких проектов. Главной премьерой станет новый трейлер Silent Hill: Townfall, который покажут во время церемонии Opening Night Live 25 августа.

Сама выставка пройдет в Кельне с 26 по 30 августа, а посетителей стенда Konami ждет отдельная тематическая зона, посвященная Silent Hill. Разработчики обещают «ужасающий» интерактивный опыт по мотивам новой игры, но подробности пока держат в секрете.

Помимо хоррора, гости Gamescom впервые смогут лично опробовать Castlevania: Belmont’s Curse — новую полноценную часть знаменитой серии. За разработку отвечает студия Evil Empire, известная своей работой над развитием Dead Cells.

Фанатов Metal Gear также ждет необычная активность: хотя Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 не будет доступна для игры, на стенде появится специальная фотозона с «двуногой механической машиной». Вероятно, речь идет о полноразмерной версии боевого робота Gekko из серии.

Кроме того, Konami проведет мероприятия для поклонников Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, где посетители смогут попробовать карточную игру и получить помощь от экспертов.

Компания также напомнила о ближайших релизах: Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 выйдет 27 августа, Silent Hill: Townfall — 24 сентября, а Castlevania: Belmont’s Curse — 15 октября.