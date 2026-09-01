Konami проведёт новую презентацию Press Start с новостями о Silent Hill: Townfall и Castlevania: Belmont's Curse

Konami анонсировала новую презентацию Press Start, которая состоится 3 сентября и дополнит насыщенный игровой день сразу после мероприятий State of Play от Sony.
Трансляция начнётся в 18:00 по МСК и продлится около 30 минут. Презентацию проведут на английском и японском языках, а посмотреть её можно будет на официальном YouTube-канале Konami. Компания обещает трейлеры, новости о предстоящих проектах и, возможно, новые анонсы в преддверии Tokyo Game Show 2026.
Konami уже подтвердила несколько игр, которые появятся в рамках Press Start. Среди них Castlevania: Belmont's Curse, Silent Hill: Townfall, Rev. NOiR, eFootball: Kick-Off! и Project Zircoin. При этом компания отдельно уточнила, что ремейк Silent Hill в программу презентации не войдёт.
Таким образом, 3 сентября поклонников игр ждёт сразу несколько крупных трансляций подряд: после двух выпусков State of Play наступит очередь Konami. При этом издатель пока не раскрывает полный список материалов, поэтому часть содержания Press Start остаётся интригой до самого эфира.
Боже просто дайте нам ремейк классики
Конечно, приятно, что не забывают классические и любимые многими франшизы. Но что-то новое будет интересно ?!
Покажите уже ремейк первого СХ, а в Даунфолл этот ваш сами играйте.
Дайте демку Кастлвании, плиз