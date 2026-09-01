ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill: Townfall 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
5.6 121 оценка

Konami проведёт новую презентацию Press Start с новостями о Silent Hill: Townfall и Castlevania: Belmont's Curse

butcher69 butcher69

Konami анонсировала новую презентацию Press Start, которая состоится 3 сентября и дополнит насыщенный игровой день сразу после мероприятий State of Play от Sony.

Трансляция начнётся в 18:00 по МСК и продлится около 30 минут. Презентацию проведут на английском и японском языках, а посмотреть её можно будет на официальном YouTube-канале Konami. Компания обещает трейлеры, новости о предстоящих проектах и, возможно, новые анонсы в преддверии Tokyo Game Show 2026.

Konami уже подтвердила несколько игр, которые появятся в рамках Press Start. Среди них Castlevania: Belmont's Curse, Silent Hill: Townfall, Rev. NOiR, eFootball: Kick-Off! и Project Zircoin. При этом компания отдельно уточнила, что ремейк Silent Hill в программу презентации не войдёт.

Таким образом, 3 сентября поклонников игр ждёт сразу несколько крупных трансляций подряд: после двух выпусков State of Play наступит очередь Konami. При этом издатель пока не раскрывает полный список материалов, поэтому часть содержания Press Start остаётся интригой до самого эфира.

Мероприятия 5
6
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Rio17

Боже просто дайте нам ремейк классики

1
Egik81

Конечно, приятно, что не забывают классические и любимые многими франшизы. Но что-то новое будет интересно ?!

1
Лента Мебиуса

Покажите уже ремейк первого СХ, а в Даунфолл этот ваш сами играйте.

1
Denv3r 13

Дайте демку Кастлвании, плиз