Konami проведёт новую презентацию Press Start с новостями о Silent Hill: Townfall и Castlevania: Belmont's Curse

Konami анонсировала новую презентацию Press Start, которая состоится 3 сентября и дополнит насыщенный игровой день сразу после мероприятий State of Play от Sony.

Трансляция начнётся в 18:00 по МСК и продлится около 30 минут. Презентацию проведут на английском и японском языках, а посмотреть её можно будет на официальном YouTube-канале Konami. Компания обещает трейлеры, новости о предстоящих проектах и, возможно, новые анонсы в преддверии Tokyo Game Show 2026.

Konami уже подтвердила несколько игр, которые появятся в рамках Press Start. Среди них Castlevania: Belmont's Curse, Silent Hill: Townfall, Rev. NOiR, eFootball: Kick-Off! и Project Zircoin. При этом компания отдельно уточнила, что ремейк Silent Hill в программу презентации не войдёт.

Таким образом, 3 сентября поклонников игр ждёт сразу несколько крупных трансляций подряд: после двух выпусков State of Play наступит очередь Konami. При этом издатель пока не раскрывает полный список материалов, поэтому часть содержания Press Start остаётся интригой до самого эфира.