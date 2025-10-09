Мексиканский ретейлер: релиз Silent Hill: Townfall состоится 26 марта 2026 года

Вчера один из инсайдеров сообщил о том, что уже в конце октября Konami планирует показать первый трейлер ремейка Silent Hill и поделиться подробностями предстоящей Silent Hill: Townfall. Так же инсайдер отметил, что по его данным релиз игры состоится 26 марта 2026 года.
Пользователи обнаружили, что один из крупных мексиканских ретейлеров тоже указал 26 марта 2026 года в качестве даты релизы предстоящего хоррора, тем самым подтвердив информацию инсайдера.
Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
