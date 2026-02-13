На State of Play показали атмосферный трейлер Silent Hill: Townfall от Annapurna Interactive

Несмотря на то, что Konami запланировала отдельную трансляцию Silent Hill Transmission сразу после шоу Sony, компания решила удивить зрителей State of Play ранним показом одного из самых интригующих спин-оффов серии. Издательство Annapurna Interactive и разработчики представили новый трейлер психологического хоррора Silent Hill: Townfall, который проливает свет на завязку сюжета и место действия игры.
Видео знакомит нас с протагонистом по имени Саймон Орделл. Героя «призывают» вернуться на остров Святой Амелии (St. Amelia), чтобы «все исправить». Ему предстоит исследовать территорию, укрытую плотным туманом. Остров, напоминающий мрачную рыбацкую деревню, кажется заброшенным, но на самом деле он полон беспокойных сил. Саймону необходимо разобраться в своей связи с этим местом и его обитателями, восстанавливая по кусочкам фрагменты забытого прошлого.
Журналисты и зрители отметили густую атмосферу и "мозголомный" подход к повествованию, который обещает достойное продолжение идей франшизы.
Релиз Silent Hill: Townfall состоится в 2026 году. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.
ахахах!!! капец... в SH f тема про угнетенных женщин, а тут видимо про темнокожих... Конами решила превратить серию в калейдоскоп активистов 🤣😂
Ну и треееееш...
Silent Hill шутер с героем из ребута Saints Row?! Серьёзно?!
Вот же-ж, прям один в один!
Надежда была - надежда умерла. Лютый кал….🤦🏻♂️
Так тебе и надо
Весь психологический аспект хоррора будет завязан на том, что ГГ не сможет лутать магазины, ему придется платить за товары, эта мысль будет его пожирать изнутри.
Судя по видео все страхи гг будут связаны с медициной, от этого и монстры будут схожи с этой тематикой, думаю не стоит хоронить проект заранее ведь это эксперимент своего рода у конами.
Первое лицо решает. Вид от третьего уже давно нужно в прошлом оставить. Сейчас даже гоночки прорабатывают под первое лицо.
Большая часть игр выходит от третьего лица.
С чего такой странный вывод?
Больше похоже на какой нибудь зов ктулху по атомсфере. не плохо может быть вполне. но не сайлент хил конечно. фка в этом плане намного лучше
Я правильно понял, что остров святой Амелии не принадлежит к городу Сайлент Хилл? Это снова рандомное место, куда накинули туман?
Блин, круто, ждем
Я уже нафиг запутался в Сайлент Хиллах. Такое впечатление, что после закрытия Team Silent Konami начала раздавать права на франшизу просто как Стивен Кинг - права на экранизацию своих рассказов, любому желающему за доллар. Иной причины такого разброса в выборе делающих серию студий я не нахожу. Казалось бы, только-только вышла Silent Hill f, и Konami заявляла, что игра наконец возвращается к своим японским корням. Когда и в чьей голове в таком случае успел созреть этот баклажан с лицом Каграманова? Silent Hill n, чтоб меня. Ну и, конечно, опять спин-офф - хотя в данном случае это даже к лучшему.