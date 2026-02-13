На State of Play показали атмосферный трейлер Silent Hill: Townfall от Annapurna Interactive

Несмотря на то, что Konami запланировала отдельную трансляцию Silent Hill Transmission сразу после шоу Sony, компания решила удивить зрителей State of Play ранним показом одного из самых интригующих спин-оффов серии. Издательство Annapurna Interactive и разработчики представили новый трейлер психологического хоррора Silent Hill: Townfall, который проливает свет на завязку сюжета и место действия игры.

Видео знакомит нас с протагонистом по имени Саймон Орделл. Героя «призывают» вернуться на остров Святой Амелии (St. Amelia), чтобы «все исправить». Ему предстоит исследовать территорию, укрытую плотным туманом. Остров, напоминающий мрачную рыбацкую деревню, кажется заброшенным, но на самом деле он полон беспокойных сил. Саймону необходимо разобраться в своей связи с этим местом и его обитателями, восстанавливая по кусочкам фрагменты забытого прошлого.

Журналисты и зрители отметили густую атмосферу и "мозголомный" подход к повествованию, который обещает достойное продолжение идей франшизы.

Релиз Silent Hill: Townfall состоится в 2026 году. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.