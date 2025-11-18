Новая часть Silent Hill от Annapurna Interactive может выйти уже в начале 2026 года

Судя по новой утечке от зарубежного онлайн-ритейлера, Silent Hill: Townfall может выйти раньше, чем ожидалось. Игру не придется ждать аж до осени следующего года, как предполагали многие фанаты после недавнего релиза Silent Hill f. Пока что всё указывает на то, что релиз новой части культовой хоррор серии состоится уже в первом квартале 2026 года. Слив даты релиза оперативно удалили из открытого доступна, но в социальных сетях успели остаться скриншоты, которые указывают на дату выхода — 26 марта 2026. Что интересно, это дата уже не первый раз встречается в утечках.

Silent Hill: Townfall был анонсирован ещё в 2022 году как совместный проект Konami и Annapurna Interactive. С тех пор официальной информации практически не появлялось — игру сопровождал лишь загадочный ролик из презентации Silent Hill Transmission. На фоне затянувшегося молчания и внутренних проблем Annapurna часть аудитории сомневалась, что проект вообще дойдёт до релиза. Однако успешные результаты Silent Hill 2 Remake и Silent Hill f значительно укрепили позиции серии в современных игровых линейках, а недавняя утечка показывает, что разработка продолжается и движется к завершению.

Пока Konami и Annapurna Interactive не дают подтверждений, утечка остаётся неофициальной. Тем не менее она появилась в достаточно удобный момент: самая крупная игровая презентация состоится уже в декабре и как раз начало следующего года выглядит логичным окном для новой Silent Hill.

Новая дата Silent Hill: Townfall также совпадает с утечкой мексиканского ритейлера в прошлом месяце, где также фигурировал март 2026 года. Учитывая, что крупных релизов на весну следующего года пока немного, такое окно выглядит подходящим моментом для выхода новой Silent Hill.