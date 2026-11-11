"Оно существует, оно реально": авторы Silent Hill: Townfall рассказали, как создавали жуткий шотландский городок

Разработчики из небольшой команды в студии Screen Burn поделились интересными деталями создания Сент-Амелии. Именно это вымышленное рыболовецкое поселение в Шотландии, стало главным местом действия Silent Hill: Townfall. По словам авторов, ключ к истинному психологическому хоррору крылся в маниакальном воссоздании реального британского быта 1990-х годов.

Как отметил Джон Маккеллан, директор студии, команда с самого начала выбрала вид от первого лица, чтобы игрок мог вплотную изучать окружение. Чтобы избежать игровой условности вроде неестественно широких коридоров и гигантских дверей, авторы объездили реальные прибрежные деревушки Шотландии. Улицы оцифровывали с помощью камер и LiDAR-сканеров, сохраняя аутентичную кривизну дорог и точную глубину бордюров. Из-за отсутствия прямолинейной городской сетки узкие улочки в сочетании с фирменным туманом превращаются в естественный клаустрофобный лабиринт.

Интерьеры зданий намеренно лишили неоновой эстетики или голливудских клише. По словам разработчика, дизайнеры ориентировались на подлинную британскую серость той эпохи. Мебель и технику моделировали по старым каталогам Argos 90-х годов, а на стенах клиник можно встретить аутентичный трехмерный WordArt того времени. Более того, в домах Сент-Амелии развешаны реальные аналоговые снимки из семейных архивов разработчиков и картины художника-любителя Эндрю Холла, написанные до 1953 года.

Монстры в Townfall куда сильнее напоминают людей, чем в прошлых частях франшизы, выступая олицетворением горя и травм жителей городка. Например, существа под названием «Вдовы» носят траурную вуаль из плоти и укутаны в рукописные транспаранты протестов против градообразующей корпорации CEG.

Разработчики хоррора подчеркнули, что проект делает ставку на скрытность и осмысление происходящего: если игрок попытается зачистить локацию с помощью редкого для Британии огнестрельного оружия, игра накажет его сарказмом — за истребление чудовищ предусмотрено специальное достижение с говорящим названием «Полностью упущенная суть».