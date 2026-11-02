По имеющимся данным, Silent Hill: Townfall разошлась тиражом более 400 000 копий с момента выхода

Очередной год — очередная игра из серии Silent Hill от компании Konami, встреченная довольно тепло. Конечно, не обошлось без нюансов: критики и игроки высказывали претензии, однако вышедшее после релиза обновление определённо исправило ситуацию. Впрочем, возможно, это произошло слишком поздно: по оценкам аналитической компании Alinea Analytics, продажи этого хоррора от первого лица составили 404 000 копий.

При цене в 50 долларов игра принесла 20,2 млн долларов выручки, причём 70,9% продаж пришлось на версию для PS5. Примечательно, что 42,8% выручки обеспечили физические копии — это лишний раз подчёркивает их значимость, несмотря на решение PlayStation отказаться от них, начиная с января 2028 года.

Разумеется, главный вопрос заключается в сравнении этих показателей с результатами ремейка Silent Hill 2 и Silent Hill f. Первая игра разошлась тиражом более миллиона копий всего за три дня, а вторая показала ещё более впечатляющий результат, достигнув той же отметки за первые сутки. Обе игры получили гораздо более высокие оценки критиков и доступны на большем количестве платформ.

Кроме того, Silent Hill: Townfall вышла в крайне насыщенный период, конкурируя за внимание аудитории с такими проектами, как Control Resonant, EA Sports FC 27 и другими. Не стоит забывать и о вышедших незадолго до этого Onimusha: Way of the Sword и The Blood of Dawnwalker, а также о Gears of War: E-Day и Ace Combat 8: Wings of Theve, появившихся вскоре после релиза.

Впрочем, все это лишь оценочные данные, поэтому стоит дождаться официальной информации от Konami.