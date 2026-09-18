Продюсер Konami назвал Silent Hill: Townfall потенциальным шедевром серии

Продюсер серии Silent Hill Мотои Окамото уверен, что Silent Hill: Townfall может получить столь же высокие оценки, как ремейк Silent Hill 2 и Silent Hill f, а возможно — и стать главным шедевром новой эпохи франшизы.

В интервью Famitsu Окамото попросили прокомментировать реакцию игроков на последние игры серии. Отвечая, он отметил, что возлагает на Townfall очень большие надежды.

И Silent Hill 2, и Silent Hill f получили очень высокие оценки, включая отличные результаты на Metacritic. Я уверен, что Townfall добьётся такого же признания. Более того, у меня есть ощущение, что она может стать настоящим шедевром возрождённой серии.

Несмотря на интерес аудитории, часть фанатов опасается, что действие в Townfall выглядит менее напряжённым и психологически пугающим, чем в предыдущих частях. События игры разворачиваются в шотландском прибрежном городке Сент-Амелия, где главный герой Саймон Орделл исследует улицы от первого лица, решает головоломки при помощи портативного CRT TV и скрывается от чудовищ.

Пока Konami показала лишь 19-минутную демонстрацию геймплея, поэтому у игроков остаются вопросы о том, насколько хоррор окажется интенсивным. По словам Окамото, первые отзывы участников закрытой демоверсии внушают разработчикам оптимизм.

Сейчас игра может казаться кому-то более сдержанной, но, судя по реакции людей, которые уже опробовали демо, мы считаем, что её оценят очень высоко.

Продюсер также рассказал, что Townfall станет одной из самых социально ориентированных частей Silent Hill. Сюжет затронет темы противостояния личности и корпораций, а трагедия Сент-Амелии будет тесно связана с происходящими в городе протестами и общественными конфликтами. Ранее Окамото уже подтверждал, что в игре будет пять концовок, зависящих от решений и стиля прохождения игрока.

Заявление о возможном «шедевре» наверняка вызовет споры среди поклонников серии. Для многих именно история Джеймса Сандерленда в Silent Hill 2 остаётся недосягаемым эталоном психологического хоррора, а ремейк Bloober Team сумел не только сохранить атмосферу оригинала, но и заслужить признание критиков и игроков.