Раскрыты размер и даты предварительной загрузки Silent Hill: Townfall для PS5

До выхода Silent Hill: Townfall осталось всего несколько недель, и аккаунт PlayStation Game Size поделился информацией о размере и датах предварительной загрузки для PS5 для стандартного и Deluxe-изданий, последнее из которых даёт доступ к игре на два дня раньше.
Согласно полученным данным, для загрузки новой игры в жанре survival horror потребуется 51,172 ГБ свободного места. Размер может немного измениться к моменту запуска, особенно если будут выпущены патчи первого дня.
Предварительная загрузка цифровых копий начнётся за два дня до релиза, согласно практике PlayStation Store. Пользователи, купившие стандартное издание, смогут начать загрузку с полуночи 22 сентября, так что они будут готовы к запуску 24 сентября. Те, кто приобрел Deluxe-издание, смогут начать предварительную загрузку с 20 сентября и начать играть уже 22 сентября.
Напоминаем, что Silent Hill: Townfall также будет доступна на ПК. Игра станет временным эксклюзивом для консолей PlayStation, после чего может появиться на Xbox и Nintendo Switch 2.
Все монстры будут белыми, а финальный босс это Дерек Шовин. Так же в игре будет стелс, можно по тихому воровать в магазинах, но только до 1000 долларов, а то посадят.
Многие на Х говорят, что он педик… я хз, правда ли это, но за такое играть не хочу
мда серия сх рипнулась для меня окончательно
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свят свят