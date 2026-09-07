Раскрыты размер и даты предварительной загрузки Silent Hill: Townfall для PS5

До выхода Silent Hill: Townfall осталось всего несколько недель, и аккаунт PlayStation Game Size поделился информацией о размере и датах предварительной загрузки для PS5 для стандартного и Deluxe-изданий, последнее из которых даёт доступ к игре на два дня раньше.

Согласно полученным данным, для загрузки новой игры в жанре survival horror потребуется 51,172 ГБ свободного места. Размер может немного измениться к моменту запуска, особенно если будут выпущены патчи первого дня.

Предварительная загрузка цифровых копий начнётся за два дня до релиза, согласно практике PlayStation Store. Пользователи, купившие стандартное издание, смогут начать загрузку с полуночи 22 сентября, так что они будут готовы к запуску 24 сентября. Те, кто приобрел Deluxe-издание, смогут начать предварительную загрузку с 20 сентября и начать играть уже 22 сентября.

Напоминаем, что Silent Hill: Townfall также будет доступна на ПК. Игра станет временным эксклюзивом для консолей PlayStation, после чего может появиться на Xbox и Nintendo Switch 2.