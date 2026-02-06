Silent Hill: Townfall - это "совершенно новая игра" Konami в серии, но дата выхода еще неизвестна

Когда Konami объявила о нескольких значительных проектах в рамках серии Silent Hill в 2022 году, кто бы мог подумать, что Silent Hill: Townfall станет самым затянутым в ожидании информации? Интересно, что издатель предоставил небольшое обновление в своих финансовых отчетах за девять месяцев, завершившихся 31 декабря 2025 года, но это не то, что вы могли бы ожидать.

«В рамках наших текущих усилий мы разрабатываем абсолютно новую игру в серии Silent Hill, а также ремейк первой части», — заявили они.

На первый взгляд может показаться, что речь идет о новом, еще не анонсированном проекте. Однако, когда Gematsu обратилась к Konami с вопросом, они подтвердили, что речь идет именно о Silent Hill: Townfall. Это обнадеживающая новость — проект не забыт, но это не значит, что мы приблизились к дате выхода. Даже недавняя информация, удаленная из ритейлера, все больше выглядит как ошибка.

Игра Townfall разрабатывается студией Screen Burn Interactive (ранее известной по No Code of Stories Untold) и издается Annapurna Interactive. Она практически неизвестна широкой аудитории. Игра создается на движке Unreal Engine 5, как и ремейк Silent Hill 2, и, по слухам, является частью антологической серии, над построением которой работают и другие независимые разработчики.

Возможно, Konami ждет дальнейшего прогресса в разработке этих релизов в рамках более широкой маркетинговой стратегии для Townfall. Или же у них уже есть анонс на этот год, и нам просто нужно подождать. Игра все еще планируется к выходу, но состоится ли это в этом или следующем году, покажет время.