Silent Hill: Townfall может выйти раньше, чем Silent Hill 2 Remake ©

В прошлом году, после долгого забвения, было объявлено о возвращении франшизы Silent Hill, причем было представлено три новых игры. Главным событием стал ремейк Silent Hill 2, но даже несмотря на то, что публике было представлено наибольшее количество контента, эта игра может оказаться не первой.

На днях Sony представила отчет за последний квартал, и на одном из слайдов, представленных президентом компании Джимом Райаном, говорится о том, что Silent Hill Townfall может стать первой игрой в этом возвращении франшизы.

В разделе, касающемся портфолио PlayStation 5, Sony перечисляет следующие большие релизы, выходящие на консоли. Несмотря на эксклюзивность, в списке нет ремейка Silent Hill 2, а только Silent Hill Townfall, что заставляет пользователей полагать, что именно Townfall может быть выпущена первой.

В создании Silent Hill Townfall участвует студия No Code Studios, ответственная за Stories Untold и Observation. Игра разрабатывается совместно с Annapurna Interactive. По словам Джона МакКеллана, директора No Code Studios, Silent Hill Townfall будет немного отличаться от других игр серии, но при этом будет уважать франшизу Silent Hill и ее аудиторию.

Хотя официальной информации об игре не было, инсайдер Dusk Golem утверждает, что Silent Hill: Townfall будет представлять собой серию-антологию, в которой в будущем появятся новые главы. Якобы в разработке уже находится несколько других игр по Silent Hill, каждая глава которых разрабатывается отдельной студией. По слухам, Konami ищет специалистов со всего мира, чтобы каждая глава приносила уникальный опыт, основанный на культуре той страны, в которой она разрабатывается, и каждый привносил свое собственное видение Silent Hill.

Silent Hill Townfall пока не имеет платформы и даты выхода. Konami также разрабатывает ремейк Silent Hill 2 и Silent Hill f, новую японскую игру в серии.