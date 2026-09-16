Silent Hill: Townfall на PS5 - 3D-аудио, трассировка лучей и все возможности DualSense

Konami и студия Screen Burn рассказали, как возможности PlayStation 5 помогают создать атмосферу Silent Hill: Townfall. По словам разработчиков, главная цель — не напугать игрока скримерами или жестокими сценами, а удерживать постоянное чувство тревоги с помощью звука, освещения и тактильной отдачи DualSense.

Silent Hill: Townfall станет первой полноценной игрой серии, полностью выполненной от первого лица. Главный герой Саймон терпит кораблекрушение и оказывается на острове Сент-Амелия. Исследуя опустевший город, он пытается «исправить произошедшее», а вместо привычного радио использует устройство CRTV, которое помогает обнаруживать монстров, искать улики и решать головоломки.

Особое внимание уделено звуку. Благодаря поддержке 3D Audio игрок сможет точнее определять направление шагов, скрипов, голосов и других источников шума. Над аудиодизайном работали Байрон Буллок и композитор Pilotpriest, создавшие объёмную звуковую среду, которая должна усиливать ощущение присутствия.

Визуальная часть использует трассировку лучей. Разработчики отмечают, что Сент-Амелия выглядит не заброшенной десятилетиями, а пережившей недавнюю трагедию. Мягкое освещение, густой туман, реалистичная работа фонарика и резкий переход в красный Потусторонний мир делают окружение более убедительным и атмосферным.

Возможности DualSense также встроены в игровой процесс. Тактильная отдача передаёт удары оружием, тяжёлые шаги врагов и вибрации окружения, адаптивные триггеры создают разное сопротивление для каждого оружия, а гироскоп можно использовать для более точного управления CRTV и прицеливания. Все эти функции при желании можно настроить или отключить в меню.

По словам Konami, история будет раскрываться не только через кат-сцены, но и через головоломки, найденные предметы и детали окружения, постепенно раскрывая трагическое прошлое острова Сент-Амелия.

Silent Hill: Townfall выйдет 25 сентября на PlayStation 5 и ПК.