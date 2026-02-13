ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill: Townfall 2026 г.
Адвенчура, Ужасы
6.5 49 оценок

Silent Hill: Townfall обзавелась страницей в Steam - игра получит русскую текстовую локализацию

AceTheKing AceTheKing
Сегодня ночью компания Konami выпустила первый трейлер предстоящего хоррора от первого лица Silent Hill: Townfall.

Кроме того, игра получила страницу в Steam на которой указано, что Silent Hill: Townfall получит текстовую локализацию на русский язык. Предзаказ на данный момент недоступен, однако игра обзавелась первыми скриншотами и описанием проекта:

Вернувшись на остров Сент-Амелия, чтобы "все исправить", Саймон Орделл обнаруживает город, укрытый густым туманом. Он кажется брошенным, но не умиротворенным. Исследуя город и стремясь понять свою связь с этим местом и его жителями, Саймон тут и там встречает поднявшиеся из глубин фрагменты прошлого.

В этой игре от первого лица Саймону предстоит изучать мир, прятаться от врагов и выживать. В его распоряжении ограниченный набор оружия и инструментов, в том числе CRTV - карманный телевизор, который можно настраивать на нестабильные сигналы. Уклонения здесь напряженные, сражения яростные, а вплетенные в сюжет головоломки раскрывают тайны, которые стремятся стать явью.

Silent Hill: Townfall - это самостоятельный полнометражный психологический хоррор, действие которого разворачивается на холодном изолированном шотландском острове в 1996 году.

Больше подробностей об игре появится на собственной презентации от Konami, которая начнётся ночью в 3:00 по московскому времени.

Rio17

Можно и по-русски пошли вы нах** конами 🖕

A E
Silent Hill
хоррор от первого лица

Дожили :(

Roayal cat

Condemned передает тебе привет

A E Roayal cat
Condemned

А да, та самая серия игорей от третьего лица...

Roayal cat A E

Ага как и резидент тоже та самая серия от "3го лица".

Константин335

Уже добавил в желаемое

r0b0tf00t

Слопище

Лента Мебиуса

Хэй, смотрите, на скриншотах чуть-чуть тумана и какой-то стрёмный мужик в ремнях и с чем-то квадратным в башке! Феномен Сайлент Хилла! Ну и что, что это очередная подделка под Сайлент Хилл без, собственно, Сайлент Хилла, сбацанная на коленке левым разработчиком, да ещё и с каким-то негрилой в качестве протагониста, ЭТО ЖЕ НЕ ГЛАВНОЕ!!!. Купи-купи-купи!

Не, ребят, чёт не хочется.

Roayal cat

Ну как бы с самого начала было понятно, что конами запустила ряд экспериментальных проектов для того чтобы понять куда дальше двигать серию.

SkyGame Roayal cat

Скорее они поняли что франшиза SH должна зарабатывать и пора договариваться с другими студиями чтобы она делали сайлент хилл подобные игры.

BluntZebulon
Вернувшись в городок на острове, чтобы «все исправить», Саймон Орделл попадает в мир напряженных уклонений, взрывных схваток и головоломных загадок,

а так же перекатов и прицеливания с плеча

жифорсник

Сиджей в SH