Silent Hill: Townfall обзавелась страницей в Steam - игра получит русскую текстовую локализацию

Сегодня ночью компания Konami выпустила первый трейлер предстоящего хоррора от первого лица Silent Hill: Townfall.

Кроме того, игра получила страницу в Steam на которой указано, что Silent Hill: Townfall получит текстовую локализацию на русский язык. Предзаказ на данный момент недоступен, однако игра обзавелась первыми скриншотами и описанием проекта:

Вернувшись на остров Сент-Амелия, чтобы "все исправить", Саймон Орделл обнаруживает город, укрытый густым туманом. Он кажется брошенным, но не умиротворенным. Исследуя город и стремясь понять свою связь с этим местом и его жителями, Саймон тут и там встречает поднявшиеся из глубин фрагменты прошлого.



В этой игре от первого лица Саймону предстоит изучать мир, прятаться от врагов и выживать. В его распоряжении ограниченный набор оружия и инструментов, в том числе CRTV - карманный телевизор, который можно настраивать на нестабильные сигналы. Уклонения здесь напряженные, сражения яростные, а вплетенные в сюжет головоломки раскрывают тайны, которые стремятся стать явью.



Silent Hill: Townfall - это самостоятельный полнометражный психологический хоррор, действие которого разворачивается на холодном изолированном шотландском острове в 1996 году.

Больше подробностей об игре появится на собственной презентации от Konami, которая начнётся ночью в 3:00 по московскому времени.