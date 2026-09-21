Silent Hill: Townfall оправдала ожидания - игра получила 81 балл на Metacritic

Silent Hill: Townfall выйдет 24 сентября 2026 года, но критики уже успели оценить новинку. Игра получила 81 балл на Metacritic на основе 55 обзоров. Это первая полноценная часть основной линейки, полностью выполненная от первого лица. Разработкой занималась шотландская студия Screen Burn, известная по играм Stories Untold и Observation. Критики хвалят атмосферу, сюжет и головоломки, но указывают на слабую боевую систему и нехватку разнообразия монстров.

Noisy Pixel поставил максимальный балл и назвал Townfall новым пиком возрождения серии. Издание отметило захватывающий и непредсказуемый сюжет, пугающую атмосферу от первого лица, изобретательные головоломки и напряженные бои. Единственным минусом назван местами неровный баланс ресурсов, но даже он не мешает игре уверенно переосмыслить то, чем может быть Silent Hill, оставаясь верной психологическим корням франшизы.

Game Rant (90) считает, что игра не идеальна, но все равно остается очередной сильной записью в расширяющейся франшизе Konami. По мнению издания, разработчики доказали, что способны создать аутентичный Silent Hill от первого лица, и заслуживают еще одного шанса в будущем.

Uagna (85) назвал Townfall успешной и самобытной переинтерпретацией серии, которая меняет перспективу и декорации, не теряя темы и атмосферу франшизы. Игра особенно сильна в исследовании, дизайне головоломок и создании города Сент-Амелия - визуально потрясающего и одновременно тревожного. К недостаткам отнесли не всегда запоминающиеся боевые сцены и нехватку разнообразия монстров, однако эти минусы названы ограниченными.

Eurogamer Germany (80) отметил, что сильные стороны Townfall - персонажи, исследование и головоломки. В этих дисциплинах игра не дает слабины, а все вместе создает успешное хоррор-путешествие. Издание подчеркивает: Townfall не переизобретает франшизу, но обогащает серию, что является настоящим достижением с учетом веса такого большого имени.

TheGamer (70) признал, что игра не достигает уровня Silent Hill f, вышедшей годом ранее, но многие элементы работают отлично. Это еще одна сильная часть франшизы, которая, как выразил надежду автор рецензии, вдохновит будущие игры серии.

Respec (60) поставил самую низкую оценку среди представленных изданий. Рецензент считает, что сложный сюжет Townfall хочет сказать нечто стоящее и захватывает так же, как и остальная часть серии. Однако игра становится жертвой некоторых "проклятий" Silent Hill: часть проблем структурные, а систему стелса, по мнению автора, стоило бы доработать в будущем.

В итоге, судя по оценкам, Silent Hill: Townfall - это уверенный шаг в новую эру серии. Несмотря на разброс оценок, большинство изданий сходится во мнении: для фанатов психологического хоррора игра обязательна к ознакомлению.