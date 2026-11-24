Франшиза Silent Hill в последние годы переживает масштабное возрождение. Начало ему положил ремейк Silent Hill 2, вышедший в 2024 году и ставший огромным хитом. Уже на следующий год, в 2025-м, состоялся релиз Silent Hill f, который также стал крупным успехом для серии.

В 2024-м франшиза также получила бесплатную психологическую хоррор-игру от первого лица Silent Hill: The Short Message для PS5, хотя она не показала выдающихся результатов. А в начале этого года вышла Silent Hill: Townfall, предложившая совершенно иной подход: вместо традиционного вида от третьего лица студия Screen Burn Interactive разработала первую полноценную игру серии от первого лица.

Несмотря на положительные отзывы, оценку 79 на Metacritic и слухи о примерно 400 тыс. проданных копий с момента релиза, Silent Hill: Townfall не получила ни одной номинации на The Game Awards 2026. The Game Awards по праву считается крупнейшим событием в игровой индустрии, отмечающим лучшие игры года и признающим заслуги команд, стоящих за ними. Для сравнения: недавние крупные релизы франшизы, включая ремейк Silent Hill 2 и Silent Hill f, оба были номинированы на премию. Первый получил пять номинаций, второй - три.

Это заметный спад в наградном импульсе серии, и некоторые фанаты недовольны тем, что Silent Hill: Townfall осталась без признания. Многие считают, что игра заслуживала хотя бы нескольких номинаций. Церемония The Game Awards пройдет в театре Peacock в Лос-Анджелесе 10 декабря.