Silent Hill: Townfall по продажам слабо стартовала в Японии, значительно уступив Silent Hill f и Silent Hill 2 Remake

Согласно данным о продажах физических копий игр в Японии за неделю с 21 по 27 сентября, Silent Hill: Townfall заняла четвертое место в чарте, разойдясь тиражом 13596 копий на старте. Для сравнения, Silent Hill f разошлась тиражом в 54475 копий, а Silent Hill 2 Remake - 29374 копии. Таким образом, стартовые продажи Townfall оказались более чем в четыре раза ниже, чем у Silent Hill f, и более чем в два раза ниже, чем у ремейка второй части.

Стоит отметить, что серия Silent Hill традиционно не пользуется большой популярностью на родине в Японии и больше известна за рубежом. Silent Hill f показала столь высокий результат во многом потому, что Konami сделала ее более привлекательной именно для японской аудитории.

Игра вышла 24 сентября 2026 года на PlayStation 5 от издательства Konami. Несмотря на скромный старт, некоторые игроки отмечают, что звук, графика и атмосфера в Townfall - на высшем уровне.