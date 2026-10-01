Silent Hill: Townfall по продажам слабо стартовала в Японии, значительно уступив Silent Hill f и Silent Hill 2 Remake

Согласно данным о продажах физических копий игр в Японии за неделю с 21 по 27 сентября, Silent Hill: Townfall заняла четвертое место в чарте, разойдясь тиражом 13596 копий на старте. Для сравнения, Silent Hill f разошлась тиражом в 54475 копий, а Silent Hill 2 Remake - 29374 копии. Таким образом, стартовые продажи Townfall оказались более чем в четыре раза ниже, чем у Silent Hill f, и более чем в два раза ниже, чем у ремейка второй части.
Стоит отметить, что серия Silent Hill традиционно не пользуется большой популярностью на родине в Японии и больше известна за рубежом. Silent Hill f показала столь высокий результат во многом потому, что Konami сделала ее более привлекательной именно для японской аудитории.
Игра вышла 24 сентября 2026 года на PlayStation 5 от издательства Konami. Несмотря на скромный старт, некоторые игроки отмечают, что звук, графика и атмосфера в Townfall - на высшем уровне.
Очевидно, что когда несколько лет назад Конами решила возродить серию, она расчетливо не стала класть все яйца в одну корзину и проспонсировала три разных проекта, а мы увидели привычный серии ремейк и два эксперимента: один более удачный в японском сеттинге, другой -- повесточный, чтобы соответствовать стандартам.
Если разумно расставлять приоритеты, то нужно продолжать сотрудничество с Блубер Тим и пилить то ли еще один ремейк, то ли продолжение с тем самым привычным нарративом. Но, сдается мне, там задачи совсем иные -- конвейер и монетизация серии, поэтому скоро Сайлент Хилл превратится в шоу Бенни Хилла.
Ориентация данной так сказать игры из серии SH была исключительно на западноприводных.. так что неудивительно, всё норм..)
P.S.: игрушка сама по себе норм именно для такого формата с упором на "прятки".. не более того..