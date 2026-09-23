Silent Hill: Townfall получила русскую нейросетевую озвучку - игру теперь можно полностью пройти на русском

Команда энтузиастов MGV Dubbing выпустила русскую нейросетевую озвучку для Silent Hill: Townfall. Благодаря этому игру теперь можно полностью пройти на русском языке, включая сюжетные диалоги, кат-сцены и внутриигровые реплики персонажей. Скачать и поддержать авторов можно на их бусти - перевод платный и доступен за 120 рублей.

Создатели проекта отмечают, что старались не ограничиваться обычной заменой английских реплик переводом. При подготовке озвучки они уделили внимание актёрской подаче оригинала — эмоциям, интонациям, темпу речи и общему настроению сцен.

Отдельно команда работала над тем, чтобы русская речь органично сочеталась с происходящим на экране. Озвучку старались синхронизировать с движением губ персонажей и сохранить мрачную атмосферу Silent Hill, чтобы новые голоса не слишком сильно выбивались из оригинальной постановки.

При этом релиз не считается окончательной версией проекта. После выхода команда продолжит собирать отзывы игроков и исправлять обнаруженные проблемы. В последующих обновлениях планируется устранять ошибки перевода, неправильные ударения, проблемы с таймингами и другие недочёты, которые могут обнаружиться во время прохождения.

Таким образом, Silent Hill: Townfall получила ещё один вариант полноценной русской локализации, причём авторы делают ставку не только на перевод текста, но и на сохранение эмоциональной подачи оригинальной игры.